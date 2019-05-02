Производство батарейных машин будет убыточным до 2025 года.

Компания Volkswagen активно инвестирует в строительство электромобилей, готовя к выходу целую серию машин под индексом ID. Чтобы сделать свои электрокары доступными для покупателей, автопроизводителю придется долгое время работать в минус.

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Первый серийный электро-хэтч встанет на конвейер в конце этого года, а уже в 2020-м покупатели смогут получить первые экземпляры автомобиля. Однако прибыли немецкий концерн начнет получать не ранее, чем через шесть лет.

По информации немецкого издания Auto Motor und Sport, на каждом автомобиле концерн Volkswagen будет терять около трех тысяч евро, если будет удерживать стартовую цену на электрический хэтчбек на уровне 30 тысяч евро, как и было обещано.

Фото: три электрокара Volkswagen серии ID / Volkswagen

Подсчитав объем инвестиций Volkswagen в электромобили, авторы публикации пришли к выводу, что выйти в плюс при таком "раскладе" немецкий концерн сможет лишь в 2025 году.

Такая ситуация типична для автопроизводителей, которые решили осваивать сектор электротранспорта. Известно, что Fiat теряет на каждом проданном 500e по 18 тысяч евро, а Chevrolet с каждого Bolt имеет минус 9000 долларов.

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