Спойлер: перемогла Тесла.

Числені відео доводять, що автомобілі з шильдиком Tesla на прямій можуть здолати більшість бензинових суперників та й новим електрокарам часом буває соромно поруч з ними. А що, як поставити Теслу на старт проти іншої Тесли?

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Саме таким питанням задались автори відео з каналу WHAT'S INSIDE? FAMILY. Вони вирішили узяти все, що має логотип Tesla, та виконати короткий швидкісний заїзд, аби перевірити, котра з Тесла краща.

Світ лиш чекає на вихід нового Родстера, тож авторам відео довелось знайти цю модель у першому поколінні. Нагадаємо, оригінальний Tesla Roadster випускався з 2008 по 2012 роки і базувався на агрегатах Lotus Elise. Разом з ним на старт вийшли Tesla Model X P100D, Model S P100D та Model 3 Performance.

Наші постійні читачі, напевно, вже здогадались, котрий з чотирьох “мушкетерів” здобув перемогу у цьому заїзді. Можна навіть здогадатись, котрий з автомобілів прибув до фінішу останнім. Однак краще один раз побачити…

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