Спойлер: победила Тесла.

Многочисленные видео доказывают, что автомобили с шильдиком Tesla на прямой могут одолеть большинство бензиновых соперников и новым электрокарам порой бывает стыдно рядом с ними. А что, если поставить Тесла на старт против другой Теслы?

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Именно таким вопросом задались авторы видео канала WHAT'S INSIDE? FAMILY. Они решили взять все, что имеет логотип Tesla, и выполнить короткий скоростной заезд, чтобы проверить, какая из Тесла лучше.

Мир лишь ждет выхода нового Родстера, поэтому авторам видео пришлось найти эту модель в первом поколении. Напомним, оригинальный Tesla Roadster выпускался с 2008 по 2012 годы и базировался на агрегатах Lotus Elise. Вместе с ним на старт вышли Tesla Model X P100D, Model S P100D и Model 3 Performance.

Наши постоянные читатели, наверное, уже догадались, который из четырех "мушкетеров" одержал победу в этом заезде. Можно даже догадаться, который из автомобилей прибыл к финишу последним. Однако лучше один раз увидеть...

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