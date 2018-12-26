Неожиданный результат показал первый электрокар Илона Маска, построенный еще в 2008 году на базе Lotus Elise.

Старенький Tesla Roadster с пробегом оказался самым выносливым среди трех десятков электрокаров в гонках на выносливость, которые продолжались сутки.

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Гонки 24 часа Ошерслебен проводились исключительно среди электрокаров разных годов. Главная цель гонки проехать максимально возможное количество кругов за 24 часа. Длина трассы в городе Ошерслебен (земля Саксония-Анхальт, Германия) составляет 3,667 км. На старт вышли 30 батарейных машин Renault, Hyundai, KIA, Smart, Nissan, Opel, BMW и Tesla.

За 24 часа Tesla Roadster первого поколения смог проехать трассу 495 раз, показав лучший результат и обойдя даже своих современных собратьев – Model S, X и "тройку".

Как известно, скорость автомобиля напрямую влияет на расход энергии. Гонщики должны были найти баланс между скоростью, которая обеспечивала прохождение круга и частотой остановок для зарядки. А преимущество обеспечивал электрокар, который имеет оптимальное соотношение между скоростью, потреблением энергии, емкостью батареи и временем зарядки. Достаточно неожиданно таким автомобилем оказался электрический кабриолет Tesla Roadster. Экипажу в составе Нойса, Шмитта и Вегеса удалось на девять кругов обойти самую современную Hyundai Kona EV.

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