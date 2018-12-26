Несподіваний результат показав перший електрокар Ілона Маска, збудований ще у 2008 році на базі Lotus Elise.

Старенький Tesla Roadster з пробігом виявився найбільш витривалим серед трьох десятків електрокарів у перегонах на витривалість, які тривали добу.

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Перегони 24 години Ошерслебен проводились виключно серед електрокарів різних років. Головна мета перегонів проїхати максимально можливу кількість кіл за 24 години. Довжина траси у місті Ошерслебен (земля Саксонія-Ангальт, Німеччина) становить 3,667 км. На старт вийшли 30 батарейних машин Renault, Hyundai, KIA, Smart, Nissan, Opel, BMW і Tesla.

За 24 години Tesla Roadster першого покоління зміг проїхати трасу 495 разів, показавши найкращий результат і обійшовши навіть своїх сучасних побратимів – Model S, X та “трійку”.

Як відомо, швидкість автомобіля напряму впливає на витрату енергії. Гонщики повинні були знайти баланс між швидкістю, котра забезпечувала проходження кола та частотою зупинок для зарядки. А перевагу забезпечував електрокар, який має оптимальне співвідношення між швидкістю, споживанням енергії, ємністю батареї та часом зарядки. Досить несподівано таким автомобілем виявився електричний кабріолет Tesla Roadster. Екіпажу у складі Нойса, Шмітта та Вегеса вдалось на дев’ять кіл обійти найсучаснішу Hyundai Kona EV.

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