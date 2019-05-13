Итальянский кроссовер показал лучшее время в Сильверстоуне, Донингтоне и Брэндс Хэтче.

Bentley, Jaguar, Land Rover, Mini и даже Rolls-Royce имели шанс назваться производителем самого быстрого спортивного кроссовера, но их опередила Alfa Romeo. Теперь единственная надежда британцев на Aston Martin, который уже давно обещает выпустить роскошный и супербыстрый SUV.

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Одной динамики для достижения рекорда круга на треке недостаточно, для этого нужны сбалансированные характеристики разгона, торможения и управляемости. Похоже, у полноприводного итальянского кроссовера Stelvio Quadrifoglio они как раз такие. Доказательством этому служит серия рекордов Alfa Romeo в Германии и Великобритании.

Ранее “Альфа Ромео Стельвио Квадрифольйо” удалось показать лучшее время на легендарном Нюрбургринге: Нордшляйфе, кроссовер проехал за 7,51.7 минут, побив предыдущий рекорд на 8 секунд.

На этот раз кроссовер с 2,9-литровым твин-турбо V6 от Ferrari (510 л. с.) победным шествием прошелся по самым знаковым гоночным трекам. Сильверстоун Stelvio Quadrifoglio проехал за 2 минуты 31,6 секунды, Донингтон – за 1:21.1 минуты, а скоростную трассу для гонок инди-кар Брэндс Хэтч – за 55,9 секунды.

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