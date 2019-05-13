Італійський кросовер показ кращий час у Сільверстоуні, Донінгтоні та Брендс Хетчі.

Bentley, Jaguar, Land Rover, Mini та навіть Rolls-Royce мали шанс назватись виробником найшвидшого спортивного кросовера, та їх випередила Alfa Romeo. Тепер єдина надія британців на Aston Martin, який вже давно обіцяє випустити розкішний і супершвидкий SUV.

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Однієї динаміки для досягнення рекорду кола на треку недостатньо, для цього потрібні збалансовані характеристики розгону, гальмування і керованості. Схоже, у повнопривідного італійського кросовера Stelvio Quadrifoglio вони якраз такі. Доказом цьому слугує серія рекордів Alfa Romeo у НІмеччині та Британії.



Раніше “Альфа Ромео Стельвіо Квадріфольйо” вдалось показати кращий час на легендарному Нюрбургрінгу: Нордшляйфе кросовер проїхав за 7,51.7 хвилин, побивши попередній рекорд на 8 секунд.

Цього разу кросовер з 2,9-літровим твін-турбо V6 від Ferrari (510 к.с.) переможною ходою пройшовся по найбільш знаковим гоночним трекам. Сільверстоун Stelvio Quadrifoglio проїхав за 2 хвилини і 31,6 секунди, Донінгтон – за 1:21.1 хвилини, а швидкісну трасу для перегонів інді-кар Брендс Хетч – за 55,9 секунди.

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