Базою для проекту стала добре знайома кожному "Ніва".

“Це, мабуть, найдивніший наш проект”, – говорить підпис до публікації на сторінці VTG у Facebook. І з цим важко не погодитись.

Під капотом Lada Niva розмістився 8-циліндровий V-подібний двигун від Chevrolet Corvette, посилений двома великими турбінами. При цьому “Ніва” зберегла повнопривідну трансмісію.



Харків’янам допомагали з проектом польські колеги. Результатом спільних зусиль став автомобіль, названий Lada Niva LS Turbo 4х4. Повідомляється, що потужність силового агрегату після тюнінгу становить 2500 кінських сил.

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