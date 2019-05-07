Базой для проекта стала хорошо знакома каждому "Нива".

"Это, пожалуй, самый странный наш проект", – сообщает подпись к публикации на странице VTG в Facebook. И с этим трудно не согласиться.

Под капотом Lada Niva разместился 8-цилиндровый V-образный двигатель от Chevrolet Corvette, усиленный двумя большими турбинами. При этом "Нива" сохранила полноприводную трансмиссию.

Харьковчанам помогали с проектом польские коллеги. Результатом совместных усилий стал автомобиль, названный Lada Niva LS Turbo 4х4. Сообщается, что мощность силового агрегата после тюнинга составляет 2500 лошадиных сил.

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