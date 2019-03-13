Італійці з Alfa Romeo представили Женевському автошоу прототип компактного кросовера, котрий незабаром втілиться у серійну модель і стане на сходинку нижче за модель Stelvio. Новачку обіцяна гібридна силова установка.

На автосалоні у Женеві компанія Alfa Romeo показала молодшого брата Stelvio – концепт Tonale, що готується до серійного виробництва.

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Дизайн автомобіля виконаний у фірмовому стилі сучасних моделей Alfa Romeo, однак з оглядкою на класичні машини марки. Ефектна оптика – відсилка до Brera та SZ; дизайн 21-дюймових дисків виконаний у стилі 33 Stradale 60-х років, а у силуеті можна помітити натяк на Duetto і Disco Volante Spider.

Фото: концепт Alfa Romeo Tonale / Alfa Romeo

Інтер’єр концепта має мінімалістичний дизайн, з вигляду якого важко сказати, чи близький він до конвеєрного. Всередині Tonale можна помітити пару дисплеїв – 12,3-дюймовий відповідає за приладову панель, а менший, 10,25-дюймовий, відданий під мультимедійну систему. ще два крихітних екрани вмонтовані у дефлектори системи вентиляції. Крім того інтер'єр доповнений атмосферною світлодіодною підсвіткою. Усе виглядає цілком функціональним, хоча може суттєво змінитись заради оптимізації ергономіки, простоти виробництва і кінцевої вартості продукту.

Фото: концепт Alfa Romeo Tonale / Alfa Romeo

Технічні характеристики Alfa Romeo Tonale не розкриваються, однак виробник повідомив, що кросовер оснащений гібридною силовою установкою, котра дістанеться і серійним машинами.

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