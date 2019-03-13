Итальянцы из Alfa Romeo представили Женевскому автошоу прототип компактного кроссовера, который вскоре воплотится в серийную модель и станет на ступеньку ниже модели Stelvio. Новичку обещана гибридная силовая установка.

На автосалоне в Женеве компания Alfa Romeo показала младшего брата Stelvio – концепт Tonale, который готовится к серийному производству.

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Дизайн автомобиля выполнен в фирменном стиле современных моделей Alfa Romeo, однако с оглядкой на классические машины марки. Эффектная оптика – отсылка к Brera и SZ; дизайн 21-дюймовых дисков выполнен в стиле 33 Stradale 60-х годов, а в силуэте можно заметить намек на Duetto и Disco Volante Spider.

Фото: концепт Alfa Romeo Tonale / Alfa Romeo

Интерьер концепта имеет минималистичный дизайн, по виду которого трудно сказать, близок ли он к конвейерному. Внутри Tonale можно заметить пару дисплеев – 12,3-дюймовый отвечает за приборную панель, а меньший, 10,25-дюймовый, отдан под мультимедийную систему. Еще два крошечных экрана вмонтированы в дефлекторы системы вентиляции. Кроме того, интерьер дополнен атмосферной светодиодной подсветкой. Все выглядит вполне функциональным, хотя может существенно измениться ради оптимизации эргономики, простоты производства и конечной стоимости продукта.

Фото: концепт Alfa Romeo Tonale / Alfa Romeo

Технические характеристики Alfa Romeo Tonale не раскрываются, однако производитель сообщил, что кроссовер оснащен гибридной силовой установкой, которая достанется и серийным машинам.

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