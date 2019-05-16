Отдельные детали, созданные с помощью 3D-печати, уже давно никого не удивляют. Но в этом случае весь автомобиль "напечатан".

Стартап из Лос-Анджелеса Divergent Technologies, специализирующийся на объемной печати компонентов для аэрокосмической отрасли, предложил концепцию автомобиля с быстрозаменной конструкцией.

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На принтере печатаются шасси и элементы кузова автомобиля. Сырьем для принтера служит специальный порошок из алюминиевого сплава. По мнению авторов проекта, такой подход к созданию автомобилей позволит гораздо быстрее внедрять смену поколений модели, обновление или создавать новые кузовные модификации. Кроме того, 3D-печать позволяет уменьшить вредное воздействие на экологию при производстве и требует меньше капиталовложений и производственных расходов.

Фото: Divergent Blade / Divergen

Для демонстрации возможностей компания Divergent создала методом 3D-печати собственный прототип автомобиля, который получил название Blade. Он представляет собой одноместный спорткар с алюминиевым шасси и монококом и алюминиево-карбоновым кузовом весом всего 630 кг. При этом 2,4-литровый турбо-мотор Blade продуцирует 730 к.с. мощности, что позволяет автомобилю называться гиперкаром.



Калифорнийский стартап получил поддержку гонконгского миллиардера Ли Ка-Шиня, который вложил в Divergent $65 миллионов, однако о серийном или хотя бы мелкосерийном производстве машин вроде Blade речь пока не идет.

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