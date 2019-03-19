Головний конкурент Tesla налаштований серйозно.

Компанія Rivian поширила у своєму Твіттері відео про позашляхові можливості свого електричного пікапа R1T. Виробник стверджує, що електрокар має “чудову керованість на всьому, що можна назвати дорогою”.

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Стартап Rivian показав, як R1T долає кам'янисті ділянки і їздить по грунтових дорогах. Дорожній просвіт пікапа Rivian становить 36 сантиметрів, глибина подоланого броду – один метр.



У рух Rivian R1T, який називають головним домашнім конкурентом майбутнього Tesla Pickup, призводять чотири електромотори сумарною потужністю 760 кінських сил00Від нуля до 100 км/год електро-пікап прискорюється за три секунди, а менш ніж за сім набирає швидкість у 160 км/год. Запас ходу на одній зарядці залежить від ємності акумулятора і варіюється від 400 до 640 кілометрів.

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