Главный конкурент Tesla настроен серьезно.

Компания Rivian распространила в своем Твиттере видео о внедорожных возможностях своего электрического пикапа R1T. Производитель утверждает, что электрокар имеет "прекрасную управляемость на всем, что можно назвать дорогой".

Также интересно: Диски от циркулярки вместо колес: безумное видео нарезки льда на кубики

Стартап Rivian показал, как R1T преодолевает каменистые участки и ездит по грунтовым дорогам. Дорожный просвет пикапа Rivian составляет 36 сантиметров, глубина преодолеваемого брода – один метр.

В движение Rivian R1T приводят четыре электромотора суммарной мощностью 760 лошадиных сил. От нуля до 100 км/ч электро-пикап ускоряется за три секунды, а менее чем за семь набирает скорость в 160 км/ч. Запас хода на одной зарядке зависит от емкости аккумулятора и варьируется от 400 до 640 километров.

Также интересно: Машина российского "Яндекс-Такси" утонула в дорожной луже