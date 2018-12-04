Одне натискання кнопки і компактний фургон перетворюється на зручну квартиру-студію з терасою.

Сьогодні чимало компаній будують кемпери – причепи для машин, у яких є усе необхідне для життя у дорозі. Та Romotow Camper виділяється серед них своїми особливостями.

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Romotow Camper збудований на базі легкого карбонового шасі, його корпус виготовлений з композитних матеріалів і за якусь мить він здатний трансформуватись у модерновий будиночок. Кемпер має довжину 9,14 метра, завширшки – 2,6 метра в складеному стані.

Після установки опор, внутрішня частина причепа розгортається і утворює T-подібний профіль. Внутрішня секція є житловою, має площу 29 квадратних метрів, на яких розміщено спальню, ванну кімнату і кухню, котра може використовуватися як додаткове спальне місце. Кемпер може з комфортом вміщати до чотирьох чоловік. У всіх відсіках є стереосистема.

Фото: Romotow Camper / Romotow

Зовнішня ж секція слугує терасою. Вона оздоблена тиковим деревом, який зазвичай використовується для розкішних яхт. Є також складне електричне барбекю, яке живиться від сонячних батарей і батареї 400 А*год, коли кемпер не підключений до зовнішнього джерела енергії.

Перший зразок Romotow Camper зараз будується в Новій Зеландії, де розташована компанія-виробник. Кожен кемпер буде виготовлятись на замовлення і матиме індивідуальні опції. Стартова ціна становить 350 000 доларів.

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