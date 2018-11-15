У ньому є кухня і "спальня".

Німецький промисловий дизайнер Корнеліус Команнс збудував унікальний мото-кемпер Bufalino на базі триколесного скутера Piaggio APE 50.

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Незважаючи на крихітні розміри, Bufalino є справжнім будинком на колесах, однак комфортно у ньому буде лише одній людині. Кожен сантиметр внутрішнього простору у ньому продуманий до дрібниць.

Фото: Bufalino на базі Piaggio APE 50 / Аutocentre

Салон “Буфаліно” легко трансформується – сидіння перетворюється на ліжко, кокпіт стає офісом, усі речі ховаються у шафки, а під рукою завжди є компактна газова плита та умивальник. Чого тут бракує, так це холодильника і вбиральні.

Bufalino створений у єдиному екземплярі, однак дизайнер каже, що він відкритий до діалогу про співпрацю.

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