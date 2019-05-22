Официальная презентация новинки должна состояться 23 мая.

В сеть попали фото обновленной Skoda Superb для китайского рынка. Пожалуй, европейская версия не сильно будет отличаться от показанной на фото. Официальная презентация новинки состоится 23 мая в Братиславе. До этого чешская компания показала несколько тизеров Шкоды Суперб 2019 и даже небольшое видео.

Новая Skoda Superb отличается от предшественницы по новой решетке радиатора и обновленной оптике. Кстати, впервые для нее можно будет заказать матричные светодиодные фары. Также появится внедорожная версия Scout.

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Снимков салона Skoda Superb 2020 пока нет, но известно, что автомобиль получит виртуальную панель приборов. Ожидается также расширение комплектации по безопасности.

Скорее всего, новая Skoda Superb получит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 л, а также двухлитровые турбодизели. Уже подтвержден и 218-сильный гибрид Шкода, способный проехать 50 км на электротяге.

Напомним, что также появились фото новой Skoda Octavia.