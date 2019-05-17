Новая Skoda Octavia будет официально представлена в конце этого года, но несколько счастливчиков могут встретить новую Octavia сегодня – испытания опытных образцов проходят на чешских трассах.

2019 год снова будет очень разнообразным для производителя автомобилей Skoda. У нас уже есть первые впечатления от вождения и полный тест Scala (вскоре будет опубликован на сайте auto.24tv.ua). Также в этом году мы познакомимся с обновленным Superb и чисто электрической Citiga. Но самое интересное ожидается в конце этого года, когда будет объявлено о выпуске нового, четвертого поколения Octavia.

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В распоряжении auto.cz оказались живые фото Skoda Octavia IV поколения. Машину сняли на одной из чешских трасс во время испытаний – камуфляжа по-минимуму, а, значит, мы уже можем сделать некоторые выводы о дизайне будущей модели!

Первое, что подтверждают фото – у новой Октавии не будет противоречивых, разделенных на две, фар. Машина получит оптику, похожую на флагманский Superb. От него же ей достанутся и бампера. Решетка же радиатора станет более рельефной, как у недавно представленной Scala. А вот сзади главной изюминкой станет надпись марки на крыше багажника, которая придет на смену логотипа. С другой стороны, дизайнеры делают ставку на острые края – посмотрите хотя бы на характерный излом под крышкой багажника.

Двигатели без сюрпризов

Не следует ожидать новинок в гамме силовых установок, двигатели полностью соответствуют нынешней палитре Volkswagen. Базовым станет литровый трехцилиндровый двигатель, доступным четырехцилиндровым будет 1,5, а 2.0 TSI будет мощным. Также его модификации зарезервированы для спортивной версии RS.

Дизели тоже не забыты. Обычно это 1.6 TDI и 2.0 TDI. Избранные двигатели получат микро-гибридную технологию с бортовой сетью 48 В. Версия CNG (газовая модификация основана на двигателе TSI 1.5), безусловно, является одной из альтернатив, но также существует вероятность появления гибридной и даже электрической версии. Официальная информация по двигателей будет доступна только после презентации.