Старенький "Мерседес" теперь ездит на смеси бензина с водородом.

Украинец установил на свое авто водородную установку, которая расщепляет воду и подает водород в камеру сгорания вместе с бензином. Этот прибор обошелся ему в $400. Из чего состоит эта установка и как она работает – смотрите на видео:

Вместе с тем, пользователи YouTube раскритиковали это изобретение. Комментаторы говорят, что оно неэффективное и взрывоопасное.

Напомним, что Bosch обещает сделать топливные водородные элементы доступными.