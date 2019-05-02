Что означает снижение стоимости электрокаров с такими силовыми установками.

Немецкая компания Bosch, которая является одним из крупнейших поставщиков компонентов на конвейеры автопроизводителей, объявила о партнерстве со шведской фирмой PowerCell Sweden AB для совместной разработки топливных элементов и последующего массового выпуска.

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В рамках соглашения партнеры создадут новые силовые блоки с полимерно-электролитной мембраной. Выпуск этих компонентов возложен на Bosch. За право производить S3 компания Bosch заплатит шведской фирме 50 миллионов евро единовременно, плюс за каждый выпущенный блок PowerCell будет получать лицензионный сбор.

Фото: компоненты силовой установки PowerCell S3 / Bosch

Запуск электрохимических ячеек на поток должен состояться до 2022 года. По соглашению с PowerCell компания Bosch получила эксклюзивные права на выпуск улучшенной модификации блоков S3 для легковушек, грузовиков и автобусов, в течение семи лет с момента начала производства.

Масштабный выпуск означает снижение расходов в расчете на один такой блок, а это важно для распространения водородных силовых установок на транспорте. По прогнозам экспертов компании Bosch, к 2030 году около 20% всех электромобилей в мире будут работать на водородных топливных элементах.

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