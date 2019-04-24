Также коммуникационный гаджет будет служить электронным ключом и "консьержем".

Компания Hyundai анонсировала выход нового мобильного приложения для управления настройками автомобилей.

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Разработчики Hyundai автомобилистам предложат программу, которая позволит менять характеристики машин по семи параметрам, а также делиться полученными сочетаниями с другими собственниками через облачный сервис.

Менять можно будет такие важные параметры, как мощность, максимальная скорость автомобиля и динамика разгона. Кроме того, можно будет регулировать эффективность рекуперации энергии торможения и чувствительность педали акселератора. Также предусмотрена возможность дистанционного управления климатической системой и ее энергопотреблением.

Функция анализа данных позволит программе просчитывать оптимальные параметры и давать подсказки при настройках. На результаты анализа влияет качество и состояние дорог, ландшафт и расстояние до места назначения. Программа будет иметь и предварительно запрограммированные настройки для тех или иных условий.

Какие модели Hyundai и Kia первыми получат возможность изменения параметров настройки двигателей и агрегатов, пока не сказано.

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