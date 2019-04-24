Також комунікаційний гаджет слугуватиме електронним ключем і "конс'єржем".

Компанія Hyundai анонсувала вихід нового мобільного додатку для керування налаштуваннями автомобілів.

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Розробники Hyundai запропонують автомобілістам програму, яка дозволить змінювати характеристики машин за сімома параметрами, а також ділитися отриманими поєднаннями з іншими власниками через хмарний сервіс.

Змінювати можна буде такі важливі параметри, як потужність, максимальна швидкість автомобіля і динаміка розгону. Крім того, можна буде регулювати ефективність рекуперації енергії гальмування та чутливість педалі акселератора. Також передбачена можливість дистанційного управління кліматичною системою та її енергоспоживанням.

Функція аналізу данних дозволить програмі прораховувати оптимальні параметри і давати підказки при налаштуваннях. На результати аналізу впливає якість і стан доріг, ландшафт і відстань до місця призначення. Програма матиме і попередньо запрограмовані налаштування для тих чи інших умов.

Які моделі Hyundai і Kia першими отримають можливість зміни параметрів налаштування двигунів і агрегатів, поки не сказано.

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