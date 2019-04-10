Він вправно закидає у кошик триочкові. В 10 випадках із 10. Та навіщо це "Тойоті"?

Відео, представлені нижче, є яскравим свідченням того, що японці живуть у зовсім іншому часовому вимірі. Доки більшість країн світу лиш боязко зазирає у майбутнє, японці сміливо заходять у двері, що ведуть до омріяної фантастами реальності.

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Навіщо автовиробнику витрачати кошти й час на розробку робота-баскетболіста? З тієї ж причини, навіщо Honda створила свого Asimo. Тому що технології Toyota мають завжди бути на кілька кроків попереду тих, що пропонує ринок. Тому японська компанія підтримує проекти молодих спеціалістів у різних сферах (від дизайну до нанотехнологій і освоєння космосу), дозволяючи їм ставити експерименти, з яких одного дня може народитись щось корисне.

Роботичного баскетболіста Toyota звуть CUE3. Одразу впадає в око незвична “шкіра” баскетболіста, схожа на обсідіановий ананас. У першому відео можна побачити розминку CUE3.



Наступне відео – показовий виступ Toyota CUE3 у змаганні проти японських баскетболістів в закиданні триочкових. Здогадуєтесь, хто перміг?



В останньому ролику можна побачити підручного CUE3 – пілотованого дроїда HSR. Механізований “болл-бой” імітує рухи свого оператора, котрого можна побачити у шоломі віртуальної реальності позаду.



Наостанок розкажемо про третього робота, якого можна помітити на баскетбольному полі. Це робот-аватар T-HR3. За назвою може критись просте “Toyota Humanoid Robot 3 покоління”. І хоча на баскетбольному майданчику він виконує досить просту роль, насправді цей робот здатен на значно цікавіші речі, ніж CUE3 та HSR разом узяті. Переконайтесь самі.

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