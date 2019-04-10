Он ловко забрасывает в корзину трехочковые. В 10 случаях из 10. Но зачем это "Тойоте"?

Видео, представленные ниже, являются ярким свидетельством того, что японцы живут в совсем другом временном измерении. Пока большинство стран мира лишь робко заглядывает в будущее, японцы смело заходят в двери, что ведут к заветной фантастами реальности.

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Зачем автопроизводителю тратить средства и время на разработку робота-баскетболиста? По той же причине, зачем Honda создала своего Asimo. Потому что технологии Toyota должны всегда быть на несколько шагов впереди тех, что предлагает рынок. Поэтому японская компания поддерживает проекты молодых специалистов в разных сферах (от дизайна до нанотехнологий и освоения космоса), позволяя им ставить эксперименты, из которых однажды может родиться что-то полезное.

Роботического баскетболиста Toyota зовут CUE3. Сразу бросается в глаза необычная "кожа" баскетболиста, похожая на обсидиановый ананас. В первом видео можно увидеть разминку CUE3.

Следующее видео – показательное выступление Toyota CUE3 в соревновании против японских баскетболистов в забрасывании трехочковых. Догадываетесь, кто победил?

В последнем ролике можно увидеть подручного CUE3 – пилотируемого дроида HSR. Механизированный “болл-бой” имитирует движения своего оператора, которого можно увидеть в шлеме виртуальной реальности позади.

Напоследок расскажем о третьем роботе, которого можно заметить на баскетбольном поле. Это робот-аватар T-HR3. За названием может крыться простое "Toyota Humanoid Robot 3 поколения". И хотя на баскетбольной площадке он выполняет достаточно простую роль, на самом деле этот робот способен на гораздо более интересные вещи, чем CUE3 и HSR вместе взятые. Убедитесь сами.

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