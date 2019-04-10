Этот предмет гардероба имеет определенную особенность.

Марка Lexus назвала победителя ежегодной премии Lexus Design Award. Награждение состоялось в рамках недели моды в Милане.

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На первый взгляд, этот бюстгальтер ничем не отличается от остальных, однако на самом деле он является высокотехнологичной разработкой, созданной с особой целью. Этот лиф создан для женщин, перенесших операцию по удалению молочной железы – мастэктомию.

Бюстгальтер из “алгоритмического кружева” (Algorithmic Lace) был создан дизайнером Лизой Маркс. Благодаря усовершенствованному 3D-моделированию сложные узоры кружева используются для создания индивидуальных форм для женщин, пострадавших от рака и перенесших мастэктомию в рамках лечения. Согласно Lexus, такой лиф “положительно влияет на эстетику тела”.

В интервью порталу Сoolhunting Лиза Маркс рассказала, что каждой восьмой женщине, которая столкнулась с проблемой рака молочной железы, приходится прибегать к хирургическому вмешательству. При этом далеко не каждой доступна послеоперационная реконструкция утраченной части тела. Инновационный бюстгальтер призван стать доступной альтернативой реконструкции и имплантам.

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