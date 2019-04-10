Цей предмет гардеробу має певну особливість.

Марка Lexus назвала переможця щорічної премії Lexus Design Award. Нагородження відбулось у рамках тижня моди в Мілані.

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На перший погляд, цей бюстгальтер, здається, нічим не відрізняється від решти, однак насправді він є високотехнологічною розробкою, створеною з особливою метою. Цей ліф створений для жінок, які перенесли операцію по видаленню молочної залози – мастектомію.

Бюстгальтер з “алгоритмічного мережева” (Algorithmic Lace) був створений дизайнером Лізою Маркс. Завдяки вдосконаленому 3D-моделюванню складні візерунки мережива використовуються для створення індивідуальних форм для жінок, які постраждали від раку і перенесли мастектомію в рамках лікування. Згідно з Lexus, такий ліф “позитивно впливає на естетику тіла”.

У інтерв'ю порталу Сoolhunting Ліза Маркс розповіла, що кожній восьмій жінці, що стикнулась з проблемою раку молочної залози, доводиться вдаватись до хірургічного втручання. При цьому далеко не кожній доступна післяопераційна реконструкція втраченої частини тіла. Інноваційний бюстгальтер покликаний стати доступною альтернативою реконструкції та імплантам.

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