Колишній очільник альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi нещодавно був заарештований вчетверте, однак йому вдалось вийти на зв'язок зі ЗМІ. У своєму виступі він вкотре заявив, що невинний і "не зламається".

Японська поліція знову заарештувала колишнього боса альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi, якому закидають фінансові махінації і привласнення коштів компанії. Однак навіть в ув’язненні Карлос Гон веде активну боротьбу з противником. Реальним, чи уявним.

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Карлос Гон планував провести прес-конференцію 11 квітня. На ній він пообіцяв “розкрити всю правду про своє затримання і звинувачення у фінансових махінаціях. Проте вже наступного дня його знову заарештували у Токіо. Та це не завадило Гону вийти в ефір зі зверненням, нехай і за допомогою відеозапису, а не живого спілкування.

Відеозапис був зроблений напередодні останнього арешту 4 квітня. Адвокат Карлоса Гона повідомив, що відео було знято, через побоювання, що прокурори не допустять прес-конференції Гона, запланованої на 11 квітня.



Колишній гендиректор каже, що певні люди в Nissan (читай керівництво) відчули загрозу від союзу з Renault, сприймаючи його як втрату незалежності і автономії Nissan. Це, мовляв, і стало причиною для переслідувань.

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“Це не історія жадібності, це історія змови задля зради”, – каже Гон. Черговий арешт він називає “обурливим свавіллям” і вважає його черговою спробою певних людей з Nissan змусити його замовкнути, ввівши в оману прокурорів. Карлос Гон каже, що новий арешт – чергова спроба зломити його дух. “Я не зламаюсь”, – каже він.



Фото: альянс Renault-Nissan-Mitsubishi розпочав реструктуризацію, на фото – нове керівництво: Боллоре, Сенар, Саікава, Масуко / Nissan

Гон прямо назвав імена тих, кого він звинувачує у своєму арешті, але цю інформацію адвокати видалили з ролика до з'ясування обставин і безпеки самого обвинуваченого.

Наразі Карлос Гон перебуває у в'язниці Токіо. До попередніх звинувачень у відмиванні грошей, привласненні коштів компанії та використанні службової посади для отримання особистої вигоди. З посади голови Renault його вже знято, а нещодавно і Рада директорів Nissan ухвалила рішення про відставку Гона.

Звинувачення Гону можуть бути висунуті до 14 квітня. Весь цей час він проведе у в'язниці, термін може бути продовжений ще на десять днів за запитом прокуратури.

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