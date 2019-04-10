Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi недавно был арестован в четвертый раз, однако ему удалось выйти на связь со СМИ. В своем выступлении он в очередной раз заявил, что невиновен и "не сломается".

Японская полиция вновь арестовала бывшего босса альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, которому вменяют финансовые махинации и присвоение денежных средств компании. Однако даже в заключении Карлос Гон ведет активную борьбу с противником. Реальным или мнимым.

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Карлос Гон планировал провести пресс-конференцию 11 апреля. На ней он пообещал “раскрыть всю правду о своем задержании и обвинении в финансовых махинациях”. Однако уже на следующий день его снова арестовали в Токио. Но это не помешало Гону выйти в эфир с обращением, пусть и с помощью видеозаписи, а не живого общения.

Видеозапись была сделана накануне последнего ареста 4 апреля. Адвокат Карлоса Гона сообщил, что видео было снято из-за опасения, что прокуроры не допустят пресс-конференции Гона, запланированной на 11 апреля.

Бывший гендиректор говорит, что определенные люди в Nissan (читай руководство) почувствовали угрозу от союза с Renault, воспринимая его как потерю независимости и автономии Nissan. Это, мол, и стало причиной для преследований.

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“Это не история жадности, это история заговора для измены”, – говорит Гон. Очередной арест он называет “возмутительным произволом” и считает его очередной попыткой определенных людей из Nissan заставить его замолчать, введя в заблуждение прокуроров. Карлос Гон говорит, что новый арест – очередная попытка сломить его дух. “Я не сломаюсь”, – говорит он.

Фото: альянс Renault-Nissan-Mitsubishi начал реструктуризацию, на фото – новое руководство: Боллоре, Сенар, Саикава, Масуко / Nissan

Гон прямо назвал имена тех, кого он обвиняет в своем аресте, но эту информацию адвокаты удалили из ролика до выяснения обстоятельств и для безопасности самого обвиняемого.

Сейчас Карлос Гон находится в тюрьме Токио по предварительным обвинениям в отмывании денег, присвоении средств компании и использовании служебной должности для получения личной выгоды. С должности главы Renault он уже снят, а недавно и совет директоров Nissan принял решение об отставке Гона.

Обвинения Гону могут быть выдвинуты до 14 апреля. Все это время он проведет в тюрьме, срок может быть продлен еще на десять дней по запросу прокуратуры.

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