Производитель смартфонов и компьютеров усиленно готовится к выходу на рынок автотранспорта.

Компания Apple запатентовала многоконтурную систему охлаждения для электрокаров и гибридов.

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В патенте Apple предложена схема работы модульной холодильной установки. Система терморегуляции состоит из нескольких контуров: с хладагентом, нагрева, охлаждения, батареи и силовой установки. Каждая из подсистем имеет теплообменник, связанный с другим контуром, который обеспечивает их независимый нагрев или охлаждение.

Модульная холодильная установка является универсальным блоком компонентов, который теоретически могут использовать различные автопроизводители на совершенно разных моделях.

В патентной заявке также рассматривается возможность использования газоохладителя с жидкостным охлаждением: он может, например, отводить тепло из подсистемы хладагента и направлять его в систему отопления салона.

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