Виробник смартфонів та комп'ютерів посилено готується до виходу на ринок автотранспорту.

Компанія Apple запатентувала багатоконтурну систему охолодження для електрокарів і гібридів.

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У патенті Apple запропонована схема роботи модульної холодильної установки. Система терморегуляції складається з кількох контурів: з холодоагентом, нагріву, охолодження, батареї і силової установки. Кожна з підсистем має теплообмінник, пов'язаний з іншим контуром, який забезпечує їх незалежний нагрів або охолодження.

Модульна холодильна установка є універсальним блоком компонентів, який теоретично можуть використовувати різні автовиробники на абсолютно різних моделях.

У патентній заявці також розглядається можливість використання газоохолоджувача з рідинним охолодженням: він може, наприклад, відводити тепло з підсистеми холодоагенту і направляти його в контур опалення салону.

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