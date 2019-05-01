Виробник смартфонів та комп'ютерів посилено готується до виходу на ринок автотранспорту.
Компанія Apple запатентувала багатоконтурну систему охолодження для електрокарів і гібридів.
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У патенті Apple запропонована схема роботи модульної холодильної установки. Система терморегуляції складається з кількох контурів: з холодоагентом, нагріву, охолодження, батареї і силової установки. Кожна з підсистем має теплообмінник, пов'язаний з іншим контуром, який забезпечує їх незалежний нагрів або охолодження.
Модульна холодильна установка є універсальним блоком компонентів, який теоретично можуть використовувати різні автовиробники на абсолютно різних моделях.
У патентній заявці також розглядається можливість використання газоохолоджувача з рідинним охолодженням: він може, наприклад, відводити тепло з підсистеми холодоагенту і направляти його в контур опалення салону.
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