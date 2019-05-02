Що означає зниження вартості електрокарів з такими силовими установками.

Німецька компанія Bosch, яка є одним з найбільших постачальників компонентів на конвеєри автовиробників, оголосила про партнерство зі шведською фірмою PowerCell Sweden AB для спільної розробки паливних елементів і подальшого масового випуску.

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В рамках угоди партнери створять нові силові блоки з полімерно-електролітною мембраною. Випуск цих компонентів покладено на Bosch. За право виробляти S3 компанія Bosch заплатить шведській фірмі 50 мільйонів євро одноразово, плюс за кожен випущений блок PowerCell отримуватиме ліцензійний збір.

Фото: компоненти силової установки PowerCell S3 / Bosch

Запуск електрохімічних осередків на потік повинен відбутися до 2022 року. За угодою з PowerCell компанія Bosch отримала ексклюзивні права на випуск поліпшеної модифікації блоків S3 для легковиків, вантажівок і автобусів, протягом семи років з моменту початку виробництва.

Масштабний випуск означає зниження витрат у розрахунку на один такий блок, а це важливо для поширення водневих силових установок на транспорті. За прогнозами експертів компанії Bosch, до 2030 року близько 20% всіх електромобілів в світі будуть працювати на водневих паливних елементах.

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