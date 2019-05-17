Нова Skoda Octavia буде офіційно представлений в кінці цього року, але кілька щасливчиків можуть зустріти нову Octavia сьогодні - випробування дослідних зразків виконуються на чеських трасах.

2019 рік знову буде дуже напруженим для виробника автомобілів Skoda. У нас вже є перші враження від водіння і повний тест нової Scala (незабаром буде опублікований на сайті auto.24tv.ua). Також цього року ми познайомимося з оновленим Superb і електричною Citiga. Але найцікавіше очікується в кінці цього року, коли буде оголошено про випуск нового, четвертого покоління Octavia.

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У розпорядженні видання auto.cz виявилися живі фото Skoda Octavia IV покоління. Машину зняли на одній з чеських трас під час випробувань - камуфляжу по-мінімуму, а, значить, ми вже можемо зробити деякі висновки про дизайн майбутньої моделі!

Перше, що підтверджують фото – у новій Октавії не буде суперечливого рішення розділених на дві частини фар. Машина отримає оптику, що схожа флагманський Superb. Від нього ж їй дістануться і бампера. Решітка ж радіатора стане більш рельєфною, як у недавно представленої Scala. А ось ззаду головною родзинкою стане напис марки на даху багажника, яка прийде на зміну логотипу. З іншого боку, дизайнери роблять ставку на гострі краї – подивіться хоча б на характерний злам під кришкою багажника.

Двигуни без сюрпризів

Не слід очікувати новинок у гаммі силових установок, двигуни повністю відповідають нинішній палітрі концерну Volkswagen. Базовим стане літровий трьохциліндровий двигун, доступним чотирициліндровим буде 1,5, А 2.0 TSI буде найпотужнішим. Також його модифікації зарезервовані для спортивної версії RS.

Дизелі теж не забуті. Звичайно це 1.6 TDI і 2.0 TDI. Обрані двигуни отримають мікро-гібридну технологію з бортовою мережею 48 В. Версія CNG (газова модифікація заснована на двигуні TSI 1.5), безумовно, є однією з альтернатив, але також існує ймовірність появи гібридної і навіть електричної версії. Офіційна інформація що до двигунів буде доступна лише після презентації.