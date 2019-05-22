Офіційна презентація новинки має відбутися 23 травня.

В мережу потрапили фото оновленої Skoda Superb для китайського ринку. Мабуть, європейська версія не сильно буде відрізнятися від показаної на фото. Офіційна презентація новинки відбудеться 23 травня у Братиславі. До цього чеська компанія показаували кілька тизерів Шкоди Суперб 2019 та навіть невеличке відео.

Нова Skoda Superb відрізняється від попередниці за новою решіткою радіатора та оновленою оптикю. До речі, вперше для неї можна буде замовити матричні світлодіодні фари. Також з'явиться позашляхова версія Scout.

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Знімків салону Skoda Superb 2020 поки немає, але відомо, що автомобіль отримає віртуальну панель приладів. Очікується також розширення комплектації з безпеки.

Швидше за все, нова Skoda Superb отримає бензинові турбомотори об'ємом 1,5 і 2,0 л, а також дволітрові турбодизелі. Уже підтверджено і 218-сильний гібрид Шкода, здатний проїхати 50 км на електротязі.

Нагадаємо, що також з'явились фото нової Skoda Octavia.