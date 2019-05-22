Свіжий Disco отримав велику порцію змін.

Британський автовиробник офіційно представив оновлений позашляховики Land Rover Discovery Sport – ця модель випускається з 2014 року.

Також цікаво: Плагін-гібрид Audi Q5 представлений офіційно

Discovery Sport отримав технологічніше оснащення і новий силовий агрегат – м’який гібрид. А от зовнішні зміни не впадають в око. Змінився малюнок фар і ліхтарів, дизайн переднього і заднього бамперів. У списку опцій з’явився семимісний салон, який виробник позначає як 5+2.

Головні зміни у техніці – новий 4-циліндровий 246-сильний бензиновий мотор сімейства Ingenium, а також 296-сильний агрегат з 48-вольтовою генераторною електроустановкою.

Фото: Land Rover Discovery Sport 2020 / Land Rover

Позашляховик отримав нову мультимедійну систему з 10-дюймовим екраном, нове кермо, та матеріали оздоблення. У списку опцій значиться обивка сидінь матеріалом Luxtex, виготовленим з переробленого пластику. Також автомобіль пропонує віртуальні дзеркала заднього виду, систему ClearSight Ground View (так званий “прозорий капот”, що дозволяє бачити поверхню перед автомобілем), адаптивний круїз-контроль, асистент утримання смуги, систему автогальмування, моніторингу стану водія тощо.

Автомобіль оснащується 21-дюймовими дисками, які зводять на нівець усі його позашляхові можливості. Найменші колеса, доступні для замовлення – 18-дюймові.



У продаж оновлений Land Rover Discovery Sport має надійти влітку 2019 року. У Британії модель вже доступна для замовлення, ціни стартують з відмітки £31 575 – це 35 800 євро або 1 044 000 гривень.

Також цікаво: Китайці "злили" фото нової Skoda Superb за день до прем'єри