Украинцы увидели совершенно новый кроссовер BMW X7, а также обновленный седан 7 серии и две модели 8 серии – купе и кабриолет.

В Украине прошла изысканная презентация новых роскошных моделей немецкого концерна BMW. Среди потенциальных клиентов были представлены самый большой кроссовер марки Х7, спортивные модели 8 серии и представительский седан 7 серии. Вечеринка проходила при участии бельгийской певицы Сильви Кройш.

Новый BMW X7 – самый большой внедорожник марки. Он уже побывал на тесте в Авто24 и запомнился не только самой решеткой радиатора, но и массой технологических решений, которые в нем введены. В Украине Х7 представлены с двумя бензиновыми и двумя дизельными двигателями. Модель с пометкой xDrive40i имеет под капотом 3-литровый бензиновый двигатель мощностью 340 л.с. и разгоняет автомобиль до первой сотни за 6,1 секунду. BMW X7 xDrive50i с 4,4 литровым бензиновиком разгоняется до 100 км/ч за 5,4 секунды. Самая дешевая среди Х7 – дизельная xDrive30d с 3-литровым 265-сильным мотором. Ее базовая версия оценена в 2,1 млн гривен. Кстати, она и самая экономичная – расход топлива составляет 6,9 л на трассе и 8 л в городе на 100 км. Наиболее мощная X7 M50d развивает 400 л.с. и стоит от 2,74 млн гривен.

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Обновленный седан представительского класса 7 серии предлагается украинцам в обычной и удлиненной версии с огромным выбором двигателей – от двухлитрового бензинового на 265 л.с до 6,6-литрового 609-сильного на M760Li xDrive. Соответствующие цены – от 2,1 млн для базовой версии до 3,6 млн – для топовой. Доступны также две гибридные версии 745Le с невероятным расходом горючего 2,5 л на 100 км.

Купе 8 серии, как и кабриолет 8 серии, предлагается с одним из двух двигателей на выбор – 3-литровым дизелем на 320 сил или 4,4-литровым бензиновиком на 530 “лошадок”. Стоимость – от 2,9 млн за купе или 3,2 млн за кабриолет.

Напомним, что в Харькове нашли BMW с историей.