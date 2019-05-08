19:30, сегодня

Rolls-Royce Cullinan – первый в истории марки внедорожник. Поэтому и название у него не такое, как у других "Роллс-Ройсов", не связанное с духами и привидениями. "Каллинен" получил название в честь драгоценного камня, крупнейшего в мире алмаза. А вот настоящий бриллиант среди роскошных автомобилей – удлиненный Phantom EWB Privacy Suit. Протестируем оба эти произведения автомобильного искусства.

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Владислав Плешаков

Рядом с французским курортом для небедных европейцев Ницце расположен отель с гольф-клубом Terre Blanche. Невероятно симпатичная местность! Рядом – виллы еще более состоятельных игроков, стоимость которых достигает миллионов евро. Этот курорт как нельзя лучше подходит для знакомства с новыми моделями Rolls-Royce.

Внедорожник по-богатому

Сперва испытаем культовый внедорожник Cullinan. Да-да, он уже стал культовым, потому что успел наделать немало шума. Это самый большой и самый дорогой современный внедорожник, который первым среди Rolls-Royce получил пятидверный кузов универсал, первым получил полноприводную трансмиссию с задними управляемыми колесами, однако совсем не заоблачную по меркам бренда цену.

Благодаря “Каллинену” продажи марки впервые за 115 лет существования Rolls-Royce Motor Cars стремительно взлетели до 4107 автомобилей в год. И это при том, что британцы пытаются искусственно ограничивать выпуск моделей на уровне “четырех тысяч”, чтобы сохранить эксклюзивность.

"Каллинен" – это больше, чем полноприводный “Роллс-Ройс” с увеличенным клиренсом. Это король внедорожников и внедорожник для королей. У “Роллс-Ройса” очень изысканная и очень богатая аудитория, поэтому если клиенты чего-то хотят, “Роллс-Ройс” это воплощает в жизнь. Хотите машину уникального цвета – пожалуйста, салон под цвет любимого галстука – с удовольствием! А в этот раз клиенты захотели “Роллс-Ройс”, который мог бы комфортно возить их по бездорожью. Пожалуйста, получите "Каллинен"! Официально самый большой и дорогой внедорожник планеты.

Похож, но не такой

На самом деле мне уже повезло раньше поездить на внедорожном “Роллс-Ройсе” еще во время международной презентации в американском штате Вайоминг. Но тогда каждую машину испытало 3-4 журналиста, поэтому мы знакомились с машиной на скорую руку. Теперь Cullinan на весь день был только в моем распоряжении.

У входа в отель, кроме Cullinan'а, стояло еще три “Фантома”, поэтому было легко заметить, насколько модели похожи и разные одновременно. Внедорожник использует платформу топового седана, поэтому не удивительно, что его передняя часть очень похожа на Phantom. Отличия в корме, которую будто отсекли. Но получилось красиво.

Интересно, что у ”Каллинена" распашные не только боковые двери, но и двери багажника. Потому что доступ к 600-литровому отсеку открывают две половинки, верхняя из которых открывается дистанционно, а нижний борт только после того, как к нему подойдешь и нажмешь кнопку. Британцы назвали эту дверь "застежка". К сожалению, у нас была версия без опционных раскладных кресел на нижней части двери багажника. Производитель предлагает использовать их для пикника – чтобы не возить с собой дополнительные раскладные стулья.

Зато “наш” Cullinan был со стеклянной перегородкой между багажником и салоном для пассажиров. Она не только изолирует кокпит от запахов и звуков из багажного отсека, но и не дает холодному воздуху зимой заходить вовнутрь. Кроме того, в салоне – двухместный задний ряд с электроприводами настройки кресел, минибаром с шампанским, бокалами и ведерком для льда.

Из-за самой большой в классе колесной базы в 3295 мм на втором ряду места очень много. Легко кладешь ногу на ногу – действительно, этот внедорожник является самым просторным среди одноклассников. Правда, в данном исполнении несколько страдает трансформация, потому что разложить кресла, чтобы перевезти что-то большое в багажнике, уже не получится. Но где вы видели владельца “Ролл-Ройса”, который перевозит лыжи в багажнике? Для этого у него есть несколько других автомобилей.

Построенный на платформе “Фантома” Cullinan имеет тот же мотор V12 с двумя турбинами на 570 сил. 6,7-литровый двигатель выдает 850 Нм тяги. И этот силовой агрегат выводит его в совершенно отдельную категорию, потому что в этом классе никто из конкурентов V12 похвастаться не может. Разгон до сотни происходит за 5,2 секунды, но из-за абсолютной звукоизоляции 100 кг изоляционных материалов, двойного стекла, комфортной подвески и мягкой работы “автомата” ускорение не кажется таким головокружительным.

От “Фантома” внедорожник получил и пневмоподвеску, которую немного модернизировали для бездорожья, использовав большие пневмобаллоны. Это дало более высокий клиренс и удлинило ход подвески. Она умеет “приседать” на 40 мм, чтобы пассажирам было удобнее садиться и выходить из машины. А на бездорожье поднимается до отметки 24 см.

Больше информации – на официальном сайте

А тепер – в грязь!

Полноприводная трансмиссия не такая, как у экстремальных борцов с бездорожьем. Здесь нет пониженного ряда передач или блокировок. Только муфта в приводе передних колес. За пределами асфальта стоит просто нажать кнопку Offroad и выбрать один из трех режимов. Можно оставить электронику включенной, деактивировать контроль тяги или выключить контроль стабилизации.

Но даже на скользких поверхностях полный привод удачно реализует колоссальный крутящий момент. На оффроуде при потере контакта с грунтом, когда колесо задирается вверх, пневмоподвеска накачивает соответствующий пневмобалон и опускает колесо ниже. К тому же Cullinan может форсировать броды глубиной в 54 см. Вы бы могли такое представить раньше? А еще дверь внедорожника сделана такой формы, что грязь не попадает на пороги. Хотя это неважно: в 4-летнюю гарантию на автомобиль входит бесплатная мойка, хоть каждый день.

Впрочем, при всей своей приспособленности к тяжелым условиям эксплуатации, "Каллинен" остается настоящим Rolls-Royce. Салон выглядит как пособие для других автопроизводителей по созданию изысканных и дорогих интерьеров. И это важно, потому что по оценкам Rolls-Royce, 50% владельцев предпочитают ездить за рулем самостоятельно.

Уроки управляемости

На идеальных асфальтовых серпантинах вокруг Ниццы понимаешь, что этот внедорожник очень комфортный. Ходовая, которую называют Magic Carpet, то есть “ковер-самолет”, позволяет мягко “лететь” над дорогой, но при этом послушно прописывать виражи. Этот SUV вести лучше, чем “Фантом”! И это не только мое впечатление, это выводы британских инженеров. Потому что "Каллинен" короче, а у него задние колеса поворачиваются в виражах. Благодаря этому у “Роллса” небольшой радиус разворота. А если на серпантине включить режим “оффроуд”, тогда ходовая начинает быстрее вычислять дорожные условия, оставляя подвеску более собранной. Исчезает раскачка, появляется больше точности на руле. И хотя в этом режиме на скорости менее 60 км/ч кузов поднимается, но как только начинаешь ехать быстрее, возвращается в нормальное положение.

Таким образом, следует признать, что Rolls-Royce Cullinan – настоящее явление в этом классе. Даже с точки зрения цены у него нет конкурентов, потому что стоит он 11 с половиной миллионов гривен. Кстати, с момента публикации прошлого теста "Каллинен" существенно подешевел у украинского дилера, избавившись почти от полутора миллионов.

Технические характеристики Rolls-Royce Cullinan МОТОР Рабочий объем 6749 см3, мощность 420 кВт (563 л. с.) при 5000 об / мин., крутящий момент 850 Нм при 1600 об/мин. ТРАНСМИССИЯ Полный привод, автоматическая 8-скоростная коробка передач КУЗОВ Универсал, 5 дверей, 5 мест, габариты (длина/ширина/высота): 5341/2000/1835 мм, база 3295 мм, снаряженная масса 2660 кг, объем багажника 600 л, объем бака 90 л ПОДВЕСКА Независимая пневматическая. Шины: 255/45 R 22, клиренс 240 мм ХОДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальная скорость 250 км/ч. Разгон до 100 км/ ч за 5,2 с. Расход топлива (город/шоссе/смешанный): 22,4/11,0/15,0 л на 100 км ЦЕНА От 11 593 610 грн.

Rolls-Royce Cullinan/Phantom EWB: разделяй и властвуй

Но даже такие огромные цифры меркнут на фоне ценника автомобиля, который достался нам на следующий день. Им стал удлиненный Phantom EWB, причем в уникальном исполнении Privacy Suite.

Это лимузин с вытянутой на 20 см колесной базой, в салоне которого есть перегородка, которая отделяет задний ряд от переднего. Более того, она оснащена стеклом с электрохромными элементами. То есть когда пассажиры сзади хотят, чтобы водитель не только их не слышал, но не видел, стоит только нажать кнопку и стекло станет непрозрачным. А для связи с водителем есть специальное переговорное устройство. Чтобы можно было передавать водителю бумаги или мелкие предметы, в перегородке есть специальное открывающееся окошко. Вся эта стеклянная перегородка с окошком стоит полтора миллиона гривен – стоимость еще одного неплохого авто. Однако на фоне цены этого Phantom EWB Privacy Suite в 19 миллионов 363 тысяч гривен это совсем немного. Ведь это транспорт для самых богатых и влиятельных людей планеты.

Потолок в задней части машины декорирован светодиодами, которые напоминают звездное небо, а звукоизоляция еще больше улучшена (хотя куда же еще больше?). А за рулем удлиненного авто с таким бешеным ценником должен быть ну очень опытный водитель. Потому что когда я поездил на этом авто несколько часов, то весь промок. Ведь чтобы проталкивать почти шестиметровую машину через узкие французские улочки, нужен незаурядный талант. И отвага, потому что только одна ошибка водителя, приведшая к царапине этого лимузина, может обойтись ему не в одну месячную зарплату.

Больше информации – на официальном сайте