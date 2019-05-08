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Rolls-Royce Cullinan - перший в історії марки позашляховик. Тому і назва в нього не така, як у інших “Роллс-Ройсів”, не пов’язана з духами і привидами. “Каллінен” отримав назву на честь дорогоцінного каменя, найбільшого у світі алмаза. А от справжній діамант серед розкішних автомобілів - подовжений Phantom EWB Privacy Suit. Протестуємо обидва ці витвори автомобільного мистецтва.

Автор: Сергій Волощенко

Фото: Владислав Плєшаков

Поблизу французького курорту для небідних європейців містечка Ніцца розташований готель з гольф-клубом Terre Blanche. Неймовірно симпатична місцина! Поруч – вілли ще більш заможних гравців, вартість яких сягає мільйонів євро. Цей курорт якнайкраще підходить для знайомства із новими моделями Rolls-Royce.

Позашляховик по-багатому

Спершу випробуємо культовий позашляховик Cullinan. Так-так, він уже став культовим, бо встиг наробити чимало галасу. Це найбільший і найдорожчий сучасний позашляховик, який першим серед Rolls-Royce отримав п’ятидверний кузов універсал, першим одержав повнопривідну трансмісію з задніми керованими колесами, однак дістав зовсім не захмарну за мірками бренду ціну.

Завдяки “Калінену” продажі марки вперше за 115 років існування Rolls-Royce Motor Cars стрімко злетіли до 4107 автомобілів на рік. І це при тому, що британці намагаються штучно обмежувати випуск моделей на рівні “чотирьох тисяч”, аби зберегти ексклюзивність.

“Каллінен” - це більше, ніж повнопривідний Роллс-Ройс зі збільшеним кліренсом. Це король позашляховиків і позашляховик для королів. У “Роллс-Ройса” дуже вишукана і дуже багата аудиторія, тож коли клієнти чогось хочуть, “Роллс-Ройс” це втілює в життя. Хочете машину унікального кольору - будь-ласка, салон під колір улюбленої краватки - із задоволенням! А цього разу клієнти забажали “Роллс-Ройс”, який міг би комфортно возити їх бездоріжжям. Будь-ласка, отримайте “Каллінен”! Офіційно найбільший і найдорожчий позашляховик планети.

Схожий, однак не такий

Насправді мені вже пощастило раніше поїздити на позашляховому “Роллс-Ройсі” ще під час міжнародної презентації в американському штаті Вайомінг. Але тоді кожну машину випробувало 3-4 журналіста, тож ми знайомилися з машиною нашвидкоруч. Тепер Cullinan на увесь день був лише у моєму розпорядженні.

Біля входу в готель, окрім Cullinan’а, стояло ще три “Фантома”, тож було легко помітити, наскільки моделі схожі та різні одночасно. Позашляховик використовує платформу топового седана, тому не дивно, що його передня частина дуже схожа на Phantom. Відмінності в кормі, яку ніби відсікли. Але вийшло гарно.

Цікаво, що у “Каллінена” розпашні не лише бокові двері, але й двері багажника. Бо доступ до 600-літрового відсіка відкривають дві половинки, верхня з яких відкривається дистанційно, а нижній борт - лише після того, як до нього підійдеш та натиснеш кнопку. Британці назвали ці двері “застібка”. На жаль, у нас була версія без опційних розкладних крісел на нижній частині дверей багажника. Виробник пропонує використовувати їх для пікніка – щоб не возити з собою додаткових розкладних стільців.

Натомість “наш” Cullinan був зі скляною перегородкою між багажником і простором для пасажирів. Вона не тільки ізолює кокпіт від запахів і звуків з багажного відсіку, але й не дає холодному повітрю взимку заходити в салон. Окрім того, в салоні – двомісний задній ряд, з електроприводами налаштування крісел, мінібаром з шампанським, бокалами і відерцем для льоду. Через найбільшу у класі колісну базу у 3295 мм на другому ряду місця дуже багато. Легко закидуєш ногу на ногу – дійсно, цей позашляховик є найпросторішим серед “однокласників”. Щоправда, в даному виконанні дещо страждає трансформація, бо розкласти крісла, аби перевезти щось велике в багажнику, вже не вийде. Але де ви бачили власника “Ролл-Ройса”, який перевозить лижі в багажнику? Для цього у нього є кілька інших автомобілів.

Побудований на платформі “Фантома”, Cullinan має той самий мотор V12 з двома турбінами на 570 сил. 6,7-літровий двигун видає 850 номів тяги. І цей силовий агрегат виводить його в абсолютно окрему категорію, бо в цьому класі ніхто з конкурентів V12 не має. Розгін до сотні відбувається за 5,2 секунди, але через абсолютну звукоізоляцію зі 100 кг ізоляційних матеріалів, подвійне скло, комфортну підвіску і м’яку роботу “автомата”, прискорення не здається таким запаморочливим.

Від “Фантома” позашляховик отримав і пневмопідвіску, яку трохи модернізували для бездоріжжя, використавши більші пневмобалони. Це дало вищий кліренс і подовжило хід підвіски. Вона вміє “присідати” на 40 мм, аби пассажирам було зручно сідати і виходити з машини. А на бездоріжжі піднімається до позначки 24 см.

Більше подробиць – на офіційному сайті.

А тепер – у бруд!

Повнопривідна трансмісія не така, як у екстремальних борців із бездоріжжям. Тут немає пониженого ряду передач чи блокувань. Тільки муфта в приводі передніх коліс. За межами асфальту варто просто натиснути кнопку Offroad і обрати один з трьох режимів. Можна залишити електроніку увімкненою, деактивувати контроль тяги чи вимкнути контроль стабілізації.

Але навіть на слизьких поверхнях повний привід вдало реалізує колосальний обертовий момент. На оффроуді при втраті контакту з ґрунтом, коли колесо задирається вгору, пневмопідвіска накачує відповідний пневмобалон і опускає колесо нижче. До того ж Cullinan може форсувати броди глибиною в 54 см. Ви б могли таке уявити раніше? А ще двері позашляховика мають таку форму, що бруд не потрапляє на пороги. Хоча це неважливо: в 4-річну гарантію на автомобіль входить безкоштовна мийка, хоч кожного дня.

Втім, при усій своїй пристосованості до важких умов експлуатації, “Каллінен” залишається справжнім Rolls-Royce. Салон виглядає як посібник для інших автовиробників у створенні вишуканих і дорогих інтер’єрів. І це важливо, бо за оцінками Rolls-Royce, 50% власників воліють їздити за кермом власноруч.

Уроки керованості

На ідеальних асфальтових серпантинах навколо Ніцци розумієш, що цей позашляховик надзвичайно комфортний. Ходова, яку називають Magic Carpet, тобто “килим-літак”, дозволяє м’яко “летіти” над дорогою, але при цьому слухняно прописувати віражі. Цей SUV керується, краще ніж “Фантом”! І це не лише моє враження, це висновки британських інженерів. Бо “Каллінен” коротший, а ще має задні колеса, які повертаються у віражі. Завдяки цьому у “Роллса” невеликий радіус розвороту. А якщо на серпантині увімкнути режим “оффроуд”, тоді ходова починає швидше обчислювати дорожні умови, залишаючи підвіску більш зібраною. Зникає розгойдування, з’являється більше точності на кермі. І хоча в цьому режимі на швидкості менше 60 км/год кузов піднімається, але тільки-но починаєш їхати швидше, повертається в нормальне положення.

Таким чином, варто визнати, що Rolls-Royce Cullinan – справжнє явище у цьому класі. Навіть з точки зору ціни у нього немає конкурентів, бо коштує він 11 з половиною мільйонів гривень. До речі, з моменту публікації минулого тесту “Каллінен” суттєво подешевшав в українського дилера, позбувшись майже півтора мільйона.

Технічні характеристики Rolls-Royce Cullinan МОТОР Робочий об’єм 6749 см3, потужність 420 кВт (563 к.с.) при 5000 об/хв., обертальний момент 850 Нм при 1600 об/хв. ТРАНСМІСІЯ Повний привод, автоматична 8-швидкісна коробка передач КУЗОВ Універсал, 5 дверей, 5 місць, габарити (довжина/ширина/висота): 5341/2000/1835 мм, база 3295 мм, споряджена маса 2660 кг, об’єм багажника 600 л, об’єм баку 90 л ПІДВІСКА Незалежна пневматична. Шини: 255/45 R 22, кліренс 240 мм ХОДОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Максимальна швидкість 250 км/ч. Розгін до 100 км/год за 5,2 с. Витрата пального (місто/шосе/змішаний) 22,4/11,0/15,0 на 100 км ЦІНА Від 11 593 610 грн.

Rolls-Royce Cullinan/Phantom EWB: розділяй і володарюй

Але навіть такі величезні цифри тьмяніють на фоні цінника автомобіля, який дістався нам наступного дня. Ним став подовжений Phantom EWB, причому в унікальному виконанні Privacy Suite.

Це лімузин з витягнутою на 20 см колісною базою, в салоні якого є перегородка, яка відділяє задній ряд від переднього. Більше того, її оснащено склом із електрохромними елементами. Тобто коли пасажири ззаду хочуть, щоб водій не лише їх не чув, але й не бачив, варто тільки натиснути кнопку і скло стане непрозорим. А для зв’язку із водієм є спеціальний переговорний пристрій. Аби можна було передавати водієві папери чи дрібні предмети, в перегородці можна замовити спеціальне віконце, що відкривається.

Вся ця скляна перегородка з віконцем перегородка коштує півтора мільйони гривень – вартість ще одного непоганого авто. Однак на фоні ціни цього Phantom EWB Privacy Suite у 19 мільйонів 363 тисяч гривень це зовсім небагато. Адже це транспорт для найзаможніших і найвпливовіших людей планети.

Стелю в задній частині машини декоровано світлодіодами, які нагадують зоряне небо, а звукоізоляцію ще більше покращено (хоча куди ж ще більше?). А за кермом подовженого авто з таким скаженим цінником має бути ну дуже досвідчений водій. Бо коли я поїздив на цьому авто кілька годин, то весь змок. Адже щоб проштовхувати майже шестиметрову автівку через вузенькі французькі вулички, потрібен неабиякий хист. І відвага, бо лише одна помилка водія, що призведе до подряпини цього лімузина, може обійтися йому не у одну місячну зарплатню.

Більше подробиць – на офіційному сайті.