Українці побачили абсолютно новий кросовер BMW X7, а також оновлений седан 7 серії та дві моделі 8 серії – купе та кабріолет.

В Україні пройшла вишукана презентація нових розкішних моделей німецького концерну BMW. Серед потенційних клієнтів були представлені найбільший кросовер марки Х7, спортивні моделі 8 серії та представницький седан 7 серії. Вечірка проходила за участі бельгійської співачки Сільві Кройш.

Новий BMW X7 – найбільший позашляховик марки. Він вже побував на тесті у Авто24 та запам'ятався не лише найбільшою решіткою радіатора, але й масою технологічних рішень, які на ньому запроваджені. В Україні Х7 представлені з двома бензиновими та двома дизельними двигунами. Модель з позначкою xDrive40i має під капотом 3-літровий бензиновий двигун потужністю 340 к.с. та розганяє автомобіль до першої сотні за 6,1 секунду. BMW X7 xDrive50i з 4,4 літровим бензиновиком розганяється до 100 км/год за 5,4 секунди. Найдешевша серед Х7 – дизельна xDrive30d з 3-літровим 265-сильним мотором. Її базова версія оцінена в 2,1 млн. гривень. До речі, вона й найбільш економічна – витрата пального становить 6,9 л на трасі та 8 л в місті на 100 км. Найбільш потужна X7 M50d розвиває 400 к.с. та коштує від 2,74 млн. гривень.

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Оновлений седан представницького класу 7 серії пропонується українцям у звичайній та подовженій версії з величезним вибором двигунів – від дволітрового бензинового на 265 к.с до 6,6-літрового 609-сильного на M760Li xDrive. Відповідні і ціни – від 2,1 млн для базової версії до 3,6 млн. – для топової. Доступні також дві гібридні версії 745Le з неймовірною витратою пального 2,5 л на 100 км.

Купе 8 серії, як і кабріолет 8 серії, пропонується з одним з двох двигунів на вибір – 3-літровим дизелем на 320 сил чи 4,4-літровим бензиновиком на 530 "конячок". Вартість – від 2,9 млн. за купе чи 3,2 млн за кабріолет.

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