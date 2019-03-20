08:00, сьогодні

Я перестав дивитися американське кіно, бо зникли цікаві сюжети. Причина - кілька років тому сценаристи з Голлівуда масово перейшли на телебачення. Відтоді на ТВ з'явилося багато крутих серіалів, а кіноекрани заповнили сюжети з коміксів. Настала ера супергероїв, успішність яких прямо пропроційна їх розмірам. І ще: супергерой повинен мати американське коріння. Таким і став новий BMW X7.

Автор: Сергій Волощенко

Фото: завода-виробника

Німці, які живуть і працюють на заводі BMW в американському Спартанбурзі, кажуть, що сучасний BMW X5 сприймається тут середньорозмірним, тобто невеликим кросовером. Звичайно, це ж Америка, тут все велике. Відповідно, в лінійці BMW не вистачало моделі, яка була б настільки ж престижною, як “сімка”-седан, але в форматі позашляховика.

Відповідь напрошувалася сама собою, тож баварці нарешті наважилися на цей крок й створили справді великий позашляховик. Для того, щоб оцінити справжній розмір цього кроку та самого автомобіля, я полетів до американського штату Південна Кароліна, на завод, де народжуватиметься справжній німецький герой з американським корінням під індексом Х7.

Вся увага – на решітку!

Ще коли на Франкфуртському автосалоні показали концептуальний Х7 iPerformance, стало зрозуміло, що найбільший баварський позашляховик виглядатиме дуже монументально. Але якщо вже порівнювати з кіношними героями, то це не грубий Халк, а швидше Росомаха. Трохи більший за інших, зате дуже привабливий і уособлює найкращі риси характеру. Дивлячись на концепт, було зрозуміло, що він відрізнятиметься від X5.

Найбільш виразною рисою зовнішності, яка відрізняє нового “супергероя” від інших моделей BMW, стала величезна решітка радіатора. Найбільша в історії марки. Здається, настільки велика, що в неї може в'їхати хетчбек 1-ї серії. Її гігантські розміри підкреслено найвужчими серед BMW фарами.

Якщо дивитися в профіль, то в око впадає величезний хромований плавник вздовж нижньої лінії кузова. А корма - це справжній “шмат скелі”. І якщо на фотографіях цей мікс не завжди виглядав круто, то в реальному житті Х7 справляє неперевершене враження. Особливо в М-пакеті. Саме в такому виконанні та версії 40і мені дістався автомобіль на тест.

Читайте також: як новий BMW X5 самостійно їздить автомагістралями

Міряємо і порівнюємо

В довжину Х7 такий самий, як і седан “сьомої” серії, але значно вищий. Тому вважається найбільшим баварцем. Бо якщо порівнювати із “ікс п’ятим”, то новачок став довшим на 220 мм і витягнувся до позначки 5151 мм. При цьому колісна база виросла на 130 мм до 3105 мм. Зрозуміло, що увесь цей “плюс” пішов на користь заднім пасажирам третього ряду, де тепер спокійно може розміститися двоє дорослих. Цікаво, що в якості базової комплектації пропонують 7 місць і тільки за доплату - 6 окремих крісел. Тоді в пасажирів з'являється більше місця на рівні плечей. На другому ряду просторо, наче в лімузині.

У машини з трьома рядами крісел в багажник влазить 317 літрів, а якщо скласти спинки заднього ряду, то об’єм збільшиться до 1376 л. До речі, доступ у багажник забезпечують такі ж двері, як і у Х5. Вони складаються із двох половинок, що мають електроприводи.

В салоні більше не лише простору, але й сучасних високотехнологічних рішень. На панелі приладів - величезний 12,3-дюймовий монітор, такого ж розміру екран поруч відповідає за навігацію та інформаційно-розважальні функції. Мультимедійка тепер може керуватися не тільки жестами, але й голосом, - варто просто сказати “Hey, BMW”.

На центральній консолі бачимо кришталевий селектор автомата, поруч - шайбу мультимедійної системи, кнопки керування пневмопідвіскою та режимами їзди. В базовій комплектації - чотиризонний клімат-контроль, а за доплату пропонується окрема зона для третього ряду. В базове оснащення входять шкіряні крісла, передні мають ще й електропривід та панорамний дах. Так само не треба доплачувати за світлодіодні фари, пневматичну підвіску і 20-дюймові колеса. За 21-й та 22-й дюйм, а також лазерну оптику, доведеться платити окремо. Серед опцій - камери кругового огляду, які здатні надсилати картинку на мобільний телефон, а також система запам’ятовування останніх 50 метрів дороги, яка потім в режимі автопілотування дозволяє виїхати задом фактично по власних слідах. Багато знайомого за новим BMW X5? Справді, якщо зовні Х7 суттєво відрізняється від Х5, то з точки зору техніки багато в чому повторює молодшого брата.

Читайте також: тест-драйв нового BMW X5

М’який, але прудкий

В українському прайс-листі вже доступні чотири версії Х7. Найдешевша - з трилітровим дизелем на 265 сил, дві бензинових версії: 40і на 340 коней та 50і на 462 сили. Топовим варіантом вважається дизель M50d із чотирма турбінами на 400 сил. Усі мотори комбінуються виключно із автоматом на 8 передач. Тестовий 40і не найпотужніший в лінійці, однак з динамікою у нього все гаразд - 6 секунд до сотні та 245 км на годину максимальної швидкості. На мій погляд, Х7 їде комфортніше за Х5. Хоча й у нього та ж пневматична підвіска, але він довший і важчий.

А як в поворотах? Як не дивно, але повертає Х7, наче справжній BMW! Не в останню чергу завдяки активним стабілізаторам і повнокерованому шасі. Задні колеса повертаються на невеликий кут, завдяки чому зменшують радіус розвороту та довертають машину у віражах. Може й тому Х7 сприймається більш компактним, ніж є насправді.

Хоча з седаном сьомої серії не порівняти, але для наших доріг кліренс дуже важливий. Х7 вміє піднімати кузов на 8 см, а усі версії (окрім M50d) можна замовити з опційним пакетом “оффроуд”. Це дасть змогу водію в залежності від умов під колесами обрати один з чотирьох позашляхових режими: Пісок, Гравій, Сніг та Каміння. Окрім того, пневматична підвіска вміє розпізнавати, коли автомобіль застряг, тобто датчики фіксують, що BMW дістав дном до землі. Тоді машина може самостійно підняти підвіску ще на кілька сантиметрів. Але це аварійний режим, аби виїхати зі складної ситуації. Примусово його активувати не можна. На жаль, випробувати цей режим ми не змогли: бездоріжжя ми не бачили.

Прямо і довго, зате досить швидко

Організатори проклали майже 300-кілометровий маршрут зі Спартанбурга до Савани, аби підкреслити, наскільки цей автомобіль зручний для далеких подорожей. Дійсно, ти не відчуваєш як Х7 легко “ковтає” кілометр за кілометром, наче стріла тримає пряму і маскує реальну швидкість. В Америці на хайвеях діють обмеження в 130 км на годину (85 миль на годину), тож розкрити увесь потенціал мотора не вдалося.

Зате я нарешті зрозумів, за що американці люблять великі автомобілі. Ти можеш годину їхати і не виконати жодного бодай більш-менш крутого поворота. Зазвичай я критикую американських драйверів за їхній прямолінійний спосіб пересування, але за кілька годин почав поважати американську організацію руху. Адже з їхніми масштабами і відстанями інакше їздити не вийде. І Х7 дуже гармонійно вписується в цю картинку.

Так само непогано він вписується і в український прайс-лист. На цю машину у нас чекали дуже давно. І якщо поглянути на цінники, то виходить, що базовий Х7 дорожче мінімально обладнаного Х5 десь на 368 тисяч гривень. Приблизно така ж різниця зберігається, якщо порівнювати топові комплектації M50d. Цікаво, що цінник X7 фактично повторює цінник короткобазного седану BMW 7-ї серії з повним приводом. Але в будь-якому випадку за свої гроші X7 пропонує значно більше автомобіля.