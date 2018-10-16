Напередодні прем’єри баварці оприлюднили тізерне зображення кросовера, розкривши навіть більше, ніж планували.

Найновіший, найбільший та найрозкішніший кросовер марки BMW X7 готується до світового дебюту цього місяця.

Також цікаво: Роздивляємось нову Mazda 3 на перших зображеннях

Рекламщики BMW використали Facebook, аби подражнити нас виглядом нового X7. Та, зважаючи на те, що “гра у хованки” триває вже рік, з часу появи концепту Х7, приховувати автовиробнику насправді вже майже нічого. Рендери, зображення з патентів, шпигунські фото зовні і всередині та кадри з конвеєрної лінії можна зібрати докупи та скласти цілу картину.

Фото: Концепт BMW X7 / indianautosblog

А ще можна трохи підкорегувати налаштування останнього зображення, опублікованого BMW, та побачити трохи більше, ніж хотіли показати баварці.

Фото: оригінальний та відредагований тізер BMW X7

Можна, звичайно і просто дочекатись офіційної прем’єри новинки на автосалоні у Лос-Анджелесі, який розпочнеться 30 листопада. Та, скоріш за все, виробник оприлюднить інформацію про новинку трохи раніше офіційної публічної прем’єри.



Фото: конвеєр з BMW X7 у Кароліні, США

BMW X7 буде флагманським кросовером марки до появи анонсованих X8 та X9.

Також цікаво: Skoda Kodiaq GT – преміум для Китаю