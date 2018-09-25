Фотошпигунам вдалось зазирнути у флагманський кросовер баварців.

Останні шпигунські фото дозволяють побачити те, що BMW називає розкішним інтер’єром у новому X7.

Світовий дебют нового BMW X7 відбудеться а кілька тижнів, та у наш час важко ховати таку помітну річ, як великий гарний кросовер.

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BMW каже, що їхній суперник Range Rover запропонує “чудову ведучу динаміку” в поєднанні з “виключно щедрим внутрішнім простором”. Найбільший та найдорожчий позашляховик баварської марки отримає абсолютно найкращі технології, розкіш та ексклюзивні можливості.

Як і очікувалось, панель приладів X7 з новітньою інформаційно-розважальною системою та цифровими приладами, такі ж як у 8 Серії. Конструкція приладової панелі X7 також суміщає елементи з 7-ї та і 8 Серії.

Фото: Шпигунські зображення BMW X7 / Сarscoops

Тестовий автомобіль, котрий сфотографували шпигуни, демонструє двотоновий шкіряний салон з дерев’яними декоративними панелями, акцентоване освітлення. Судячи з фотографій, інтер'єр виглядає майже готовим до виробництва.

Очікується, що новий BMW X7 2019 модельного року буде оснащуватись низкою вже відомих силових агрегатів, включаючи 335-сильний 3-літровий шестициліндровий та 456-сильний 4,4-літровий V8. За припущеннями у топовому виконанні флагманський кросовер BMW матиме гібридну силову установку. На ринках окремих країн пропонуватимуться дизельні модифікації.

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