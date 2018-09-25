Цікаво, хто був за кермом?

Вантажівка радянських ГАЗ-66 знаменита своєю здатністю долати найважчі перешкоди. Однак лише за умови, що за кермом досвідчений і вправний водій. Інакше буде ось так.

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На початку відео ми бачимо, що “шістдесят шостий” обережно рухається річковою переправою, складеною з колод. Помітно, що місток хиткий і автомобіль непевно тримається на його поверхні. Однак водій приймає відчайдушне рішення подолати переправу і продовжує рух.

Як і слідувало очікувати, місток рушиться і водієві вдається вискочити з провалля в останню мить, поставити машину на усі 4 колеса і рушити далі. Аж тут, коли все, здавалось, вже минулось, щось пішло не так. Увага, відео містить ненормативну лексику.

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