Дебют новинки відбудеться на автосалоні у Лос-Анджелесі, а в дилерів свіжа "трійка" з'явиться наступного року.

Зображення з патентів Mazda розкрили вигляд нової Mazda 3, котра виявилась схожою на минулорічний концепт Kai.

Дизайн автомобіля з патентних креслень, які потрапили в Мережу, демонструє спокійні риси машини, Mazda продовжує використовувати мову дизайну Kodo, однак лінії його стали ще більш плавними.

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Фото: зображення з патенту Mazda / Сarscoops

Зовні впадають у око вузька оптика нової Mazda 3, широка U-подібна решітка радіатора та з яскраво виражений вигин лінії капота.

Салон нової Mazda 3 продовжує концепцію простоти та плавних ліній. Центром композиції став великий інформаційний екран, якого не було у концепту.

Фото: концепт Mazda Kai – провісник нової Mazda 3 / Сarscoops

“Трійку” будуватимуть на новій платформі та з новими продуктивними і економічними двигунами Skyactiv-X. За прогнозами інженерів Mazda, 2-літровий атмосферний мотор матиме потужність близько 190 к.с. При цьому буде приблизно на 20% економічнішим попередника (Skyactive-G) та на 25% чистішим.

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