У мережі з'явилися перші фотографії складальної лінії, на яких зображений процес виготовлення позашляховика BMW X7. Поки в виробництво запущені передсерійні екземпляри.

Передсерійні версії будуть використовуватися для доопрацювання, тестових випробувань в різних кліматичних умовах і для перевірки роботи самої конвеєрної лінії. Виробництво розташоване в місті Спартанберг, штат Південна Кароліна.

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Використання лазерних фар забезпечує хорошу видимість

По фотографіям стає зрозуміло, що серійний позашляховик буде виглядати практично так само, як концепт X7 iPerformance, який дебютував у вересні цього року на моторшоу у Франкфурті.

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Серійне виробництво почнеться зовсім скоро

Показаний прототип має довжину п'ять метрів, має шість посадочних місць і обладнаний гібридною силовою установкою. Оснащення більш ніж новаторське: лазерні фари, 12,3-дюймова електронна приладова панель, окремий мультимедійний комплекс для пасажирів заднього ряду і 23-дюймові колісні диски.