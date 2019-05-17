Звідки беруться сяючі лаком і хромом ретроавтомобілі, які нам показують в музеях і на історичних фестивалях? Захоплені історією люди відновлюють їх з металобрухту. Один такий екземпляр недавно потрапив в руки реставраторів з харківського клубу "Самоходъ".

Культурна спадщина України через кілька років стане багатшою: харківський технічний клуб "Самоходъ" взяв в роботу автомобіль BMW 340 випуску 1950 р. Точніше, це не зовсім автомобіль, а поки тільки проект, але проект, зважаючи на отриманий матеріал і виходячи з репутації майстерні, вельми перспективний.

Автомобіль BMW 1950 р.в., недавно здобутий харківським клубом "Самоходъ", не заводили близько двадцяти років.

Як розповідають "самохідівці", бувалий автомобіль 1950 г.в. їм передав земляк, харків'янин, небайдужий до історії техніки. Автомобіль, який простояв в гаражі близько 20 років, далеко не в ідеальному стані, і не зовсім комплектний, але тим не менше слід визнати, що в такому віці все могло б бути і гірше.

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Автомобілю буде необхідна заміна або серйозна реставрація передніх і задніх крил, перебирання агрегатів і повна перетяжка салону. Мабуть, наймасштабніші роботи – це тотальна боротьба з корозією, в ході якої потрібно знищити навіть мікроскопічні осередки іржі на рідному металі.

Відсутні оригінальне облицювання передка (ми бачимо на фото такий собі мікс з решітки радіатора BMW і ГАЗ-12 ЗИМ), фари, шини, колісні ковпаки, кермо і деякі деталі фурнітури салону – і це тільки список найбільш важливих, дефіцитних компонентів.

Комплексна реставрація ретроавтомобілів такого роду навіть у професіоналів займе кілька років. Пошук запчастин ведеться паралельно з роботами.

Втім, цей автомобіль, який випускався в 1949 – 1953 рр. в кількості 21 тис. шт., по ряду причин в досить помітній кількості поставлявся в СРСР. Причому поставки ці були офіційними, так що шанси роздобути багато потрібних деталей “в оригіналі” є.

Історія BMW 340

Модель BMW 340 – не найбільш типовий представник баварської марки. Деякі навіть стверджують, що це не зовсім BMW, тим більше що з 1951 року ця модель і справді втратила офіційне право носити шановний бренд. Що за історія така?

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Завод компанії BMW в Айзенахе Automobilwerk Eisenach був одним з перших підприємств Європи, де виробляли автомобілі (1896 – 1991 рр.). З кінця XIX століття тут робили автомобілі марок Wartburg, потім Dixi, а з 1928 р. – BMW. Це був перший автомобільний завод марки BMW і найбільший в структурі компанії.





У моделі BMW 340 (вона ж EMW 340) непроста історія: її позбавили і своєї Батьківщини, і права носити своє ім'я.

Але після Другої світової війни м. Айзенах виявилося на території Східної Німеччини. Радянські окупаційні власті зберегли виробництво в м.Айзенах – до речі, на відміну від Мюнхена, де розпоряджалися американці. Причому німецькі технологи і конструктори налагодили в Айзенасі виробництво декількох довоєнних моделей BMW: 321 (1945 – 1950 рр.), 326 (1945 – 1946 рр.), 327 (1952 – 1955 рр.).

А потім була створена і власна нова BMW 340 (1949 – 1953 рр.), з використанням конструкції моделі 326 і довоєнного концепту BMW 332.

На початку 1950-х було випущено лише 21 тис. екземплярів моделі BMW 340, і кількість збережених машин невелика.

Автомобіль вийшов цілком вдалим, його використовували в держструктурах НДР, поставляли в Союз і навіть продавали на експорт. Але незабаром мюнхенська штаб-квартира BMW пред'явила Айзенаху позов з приводу неправомірного використання марки BMW (Bayerische Motoren Werke). Тяганина з приводу того, яка з BMW “більш справжня” – мюнхенська або айзенахська – тривала кілька років і закінчилася перемогою Мюнхена. Але Айзенах уступив саму малість: в липні 1952 р. поміняв одну букву в назві і один колір в логотипі. Перша буква в абревіатурі EMW означала Айзенахскі (моторні заводи).

Логотип машин, випущених на заводі BMW в Айзенасі після липня 1952 р. для ринків Европи, відрізнявся від баварського лише кольором та першим словом абревіатури.

Автомобілі з цим ім'ям завод в Айзенасі виробляв недовго, перейшовши в 1955 на марку Wartburg. А в 1991 році, після об'єднання двох Німеччин, один з найстаріших автозаводів в Європі закрили зовсім. Але пам'ять про нього бережуть вироблені на ньому автомобілі – в тому числі і екземпляр, за який днями взялися реставратори з Харкова.

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