Мода на ретро не проходить, і більше того – стає частиною дозвілля для все більшого числа громадян. Провести цікаві вихідні, занурившись в історію своєї країни, можна буде протягом сезону 2019 року.

Автомобільна федерація України (FAU – Fédération Automobile de l Ukraine) разом з Комісією з історичних транспортних засобів затвердила Календар ретроподій-2019. Українські фанати ретро підготували на 2019 рік досить насичений список івентів, який охоплює міста в різних регіонах. Ми відібрали наймасштабніші, хоча це не означає, що найцікавіше можна побачити тільки тут.

OldCarLand, X міжнародний технічний фестиваль. м. Київ, 9 – 12 травня

Найбільше шоу країни зазвичай за свої кілька днів збирає до тисячі ексклюзивних автомобілів і мотоциклів. Цього року весняний фестиваль повернеться в Державний музей авіації, де він знову знайде свій неймовірний шарм: історичні автомобілі всіх епох серед десятків історичних літаків і вертолітів... Додає екзотики аеропорт “Київ”: сучасні авіалайнери злітають і сідають буквально в сотні метрів від експозиції.

Здається, такої мальовничої локації немає більше ніде в світі. З числа багатьох інших ретротусовок OldCarLand виділяється також тим, що тут можна побачити ретротехніку в русі – автомобілі та мотоцикли мають можливість переміщатися по великій території музею.

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"Леополіс Гран Прі – 2019", фестиваль ретро-техніки. м. Львів, 31 травня – 2 червня

У Львові – свій коник, цей ретрофестиваль неповторний з точки зору географії учасників. На нього приїжджає безліч гостей з Європи, і відвідувачі можуть оцінити весь блиск європейської якості реставрації і широкий модельний ряд тамтешніх олдтаймерів. Цінно те, що тільки тут можна побачити ретро-автомобілі, популярні в європейських країнах, і різноманітність експонатів не обмежена автомобілями радянської епохи.

Львівська виставка проходить у тінистому парку, тому гуляти серед унікальних експонатів комфортно навіть за спекотної погоди. Незмінна частина “Леополіса” – ралі ретроавтомобілів “Львівський трикутник” вулицями старого Львова: техніка початку минулого століття дуже мальовничо виглядає на старовинній бруківці. Захід у всіх сенсах дуже видовищний і гідний того, щоб приїхати на нього спеціально.

Ретрозліт "Олександрія", фестиваль ретротехніки, м. Олександрія, 22 – 23 червня

Під девізом "Ретро в самому центрі" організатори збирають в цьому затишному зеленому місті ретроманів центральних областей України. Обов'язкові учасники – автомобілі та мотоцикли з Києва, Запоріжжя, Кривого Рогу, Дніпра, Полтави, Кременчука.

Ізюминка “Олександрії” в тому, що крім столичних колекціонерів тут збираються власники ретротехніки з глибинки, які не вибираються на гучні фестивалі у великі міста. І серед них трапляються дуже цікаві, по-справжньому рідкісні екземпляри, які ніколи раніше не були представлені широкій публіці – в тому числі і сільгосптехніка.

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У програмі “Ретрозліту Олександрія” – ралі на історичній техніці, в цьому році воно буде організовано за схемою “Роза вітрів”, що дуже вигідно для публіки, яка зможе спостерігати ретроавтомобілі в русі на вулицях міста. Добиратися в Олександрію зручно як поїздом (з різних напрямків), так і автотранспортом (дороги в Кіровоградській обл. підтримуються в непоганому стані).

"РетроФест", фестиваль стилю, м. Кам'янець-Подільський, 7 – 9 липня

Це не чисто автомобільна подія, але виставка ретротехніки на центральній площі Кам'янця – невід'ємна його частина. В експозиції беруть участь в основному автомобілі із західного і південно-західного регіонів. На публіку також працює антураж старовинного міста з його строкатою історією.

Зазвичай в рамках фесту проводиться ретрораллі по місту і його мальовничих околицях, а для прекрасної половини гостей будуть цікаві конкурси стилю, зачісок, стародавнього одягу і схожі розваги історично-пізнавального характеру. Одним словом, “РетроФест” – хороший привід приїхати на два-три дні в Кам'янець, щоб насолодитися не тільки видами замку і середньовічної старовини, але і видовищем вінтажної техніки.

"Зоряне ралі-2019", Національна гонка, 11 – 14 липня

"Зоряне" – не тому, що в ньому беруть участь зірки, а тому, що маршрут його являє собою зірку: за декількома маршрутами-променями учасники з різних областей з'їжджаються в одне місце.

Це історичне ралі на ретроавтомобілях по дорогах України. Цього року учасники, стартувавши з кількох областей, прямуватимуть до Кіровоградської області, і 12 липня фінішують в обласному центрі.

"Кубок ВОКАР", Національна ретро-гонка, м. Білгород-Дністровський, 19 липня

Ці змагання являють собою штурманське ралі на ретроавтомобілях не молодше 30 років.

Старт буде дано в Одесі, далі маршрут пройде через Кароліно-Бугаз в Білгород-Дністровський, фініш намічений у фортеці Аккерман. Оскільки в цей же час у фортеці заплановано фестиваль “Форпост” і байк-зліт Forpost Moto Zlit, буде цікаво не тільки фанатам ретроавтомобілів.

ХАРС, м. Харків, вересень

До свого напівювілею 5-ої версії, Харківський Ретро Зліт підготував сюрприз для учасників і відвідувачів. З весняного зліт трансформується в осінній, а його щорічне гасло поки зберігається в таємниці, як дорогий прем'єрний автомобіль під покривалом на презентації.

З неформальних розмов “без краваток” зрозуміло, що ретротусовку чекає абсолютно новий для України формат. Фестиваль янгтаймерів – автомобілів і людей епохи 80-х. Куртки-"Аляски" та джинси "Монтана", приставки Sega і Dendy, чупа-чупс і спирт Royal, Кен і Барбі, Modern Tolking і Boney-М, диско і New Retro Wave, Харлей і Черезет, Golf і De Lorean...

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OldCarLand, XI Міжнародний технічний фестиваль м. Київ, 4-6 жовтня

Осінній OldCarLand зазвичай виходить менш пафосним: колекціонери вже похвалилися своїми новими знахідками, реставратори вже показали більшість своїх нових робіт, ретро-гонщики вже завоювали більшість кубків.

Тому глядачі "Олдкарленда" у жовтні отримують атмосферу, більш сприятливу для споглядання цікавих зразків і спокійного проведення часу в численних кафе, розкиданих прямо між рядами унікальних ретромашин і літаків.

“Золота Підкова”, туристичний збір, Львівська область, 27 – 29 вересня

Чудовий вікенд для тих, у кого є ретроавтомобіль на ходу. Триденна подорож неповторними ландшафтами Західної України за кермом олдтаймера і в компанії однодумців надовго запам'ятається кожному учаснику.

Старовинні замки, мальовничі села і харизматичні міста, вечірки на тлі гірських пейзажів і нагороди за перемогу в квестах і ралі – щороку організатори знаходять своєму дітищу нову ізюминку. Змагальний елемент у форматі туристичного збору мінімальний, так що учасники рухаються по маршруту, отримуючи максимальне задоволення від подорожі і спілкування з ретротехнікою.

Рекомендація Авто24

В Календарі ретроподії-2019 від FAU, крім всеукраїнських форумів, є цілий ряд локальних клубних заходів – пробігів, злітів, ретрораллі. Як показує досвід, під прапорами місцевих клубів часом теж проходять цікаві зустрічі, тут іноді з'являються цікаві автомобілі і організовуються корисні і захоплюючі активності. Тому якщо ви великий шанувальник ретро і опинитеся поруч, варто відвідати той чи інший регіональний форум.

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