Мода на ретро не проходит, и более того – становится частью досуга для все большего числа граждан. Провести интересные выходные, окунувшись в историю своей страны, можно будет на протяжении сезона 2019 года.

Автомобильная федерация Украины (FAU – Fédération Automobile de l'Ukraine) в лице ее Комиссии по историческим транспортным средствам утвердила Календарь ретрособытий-2019. Украинские фанаты ретро подготовили на 2019 год достаточно насыщенный список ивентов, который охватывает города в самых разных регионах. Мы отобрали самые масштабные, хотя это не значит, что самое интересное можно увидеть только здесь.

OldCarLand, X международный технический фестиваль. г. Киев, 9 – 12 мая

Крупнейшее шоу страны как обычно за свои несколько дней собирает до тысячи эксклюзивных автомобилей и мотоциклов. В этом году весенний фестиваль вернется в Государственный музей авиации, где он снова обретет свой невероятный шарм: исторические автомобили всех эпох среди десятков исторических самолетов и вертолетов… Добавляет экзотики аэропорт «Киев»: современные авиалайнеры взлетают и садятся буквально в сотне метров от экспозиции.

Кажется, такой живописной локации нет больше нигде в мире. Из числа многих других ретротусовок OldCarLand выделается также тем, что здесь можно увидеть ретротехнику в движении – автомобили и мотоциклы имеют возможность перемещаться по обширной территории музея.

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“Леополис Гран При – 2019”, фестиваль ретро-техники. г. Львов, 31 мая – 2 июня.

Во Львове – свой конек, этот ретрофестиваль неповторим с точки зрения географии участников. На него приезжает множество гостей из Европы, и посетители могут оценить весь блеск европейского качества реставрации и широкий модельный ряд тамошних олдтаймеров. Ценно то, что только здесь можно увидеть ретроавтомобили, популярные в европейских странах, и разнообразие экспонатов не ограничено автомобилями советской эпохи.

Львовская выставка проходит в тенистом парке, поэтому гулять среди уникальных экспонатов комфортно даже при жаркой погоде. Неизменная часть «Леополиса» – ралли ретроавтомобилей «Львовский треугольник» по улицам старого Львова, и техника начала прошлого века очень живописно смотрится на старинной брусчатке. Мероприятие во всех смыслах очень зрелищное и достойно того, чтобы приехать на него специально.



Ретрослет “Александрия”, фестиваль ретротехники, г. Александрия, 22 – 23 июня

Под девизом «Ретро в самом центре» организаторы собирают в этом уютном зеленом городе ретроманов центральных областей Украины. Обязательные участники – автомобили и мотоциклы из Киева, Запорожья, Кривого Рога, Днепра, Полтавы, Кременчуга.



Изюминка «Александрии» в том, что помимо столичных коллекционеров тут собираются владельцы ретротехники из глубинки, которые не выбираются на громкие фестивали в большие города. И среди них попадаются очень интересные, по-настоящему редкие экземпляры, которые никогда ранее не были представлены широкой публике – в том числе и сельхозтехника.

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В программе «Ретрослета Александрия» – ралли на исторической технике, в этом году оно будет организовано по схеме «Роза ветров», что очень выгодно для публики, которая сможет наблюдать ретроавтомобили в движении на улицах города. Добираться в Александрию удобно как поездом (с разных направлений), так и автотранспортом (дороги в Кировоградской обл. поддерживаются в неплохом состоянии).

“РетроФест”, фестиваль стиля, г. Каменец-Подольский, 7 – 9 июля

Это не чисто автомобильное событие, но выставка ретротехники на центральной площади Каменца – неотъемлемая его часть. В экспозиции участвуют в основном автомобили из западного и юго-западного регионов. На публику также работает антураж старинного города с его пестрой историей.

Обычно в рамках феста проводится ретроралли по городу и его живописным околицам, а для прекрасной половины гостей будут интересны конкурсы стиля, причесок, старинной одежды и подобные развлечения исторически-познавательного характера. Одним словом, «РетроФест» – хороший повод приехать на два-три дня в Каменец, чтобы насладиться не только видами замка и средневековой старины, но и зрелищем винтажной техники.

“Звездное ралли-2019”, Национальная гонка, 11 – 14 июля

“Звездное” - не потому что в нем участвуют звезды, а потому что маршрут его представляет собой звезду: по нескольким маршрутам-лучам участники из разных областей съезжаются в одно место.

Это историческое ралли на ретроавтомобилях по дорогам Украины. В этом году участники, стартовав из нескольких областей, будут направляться в Кировоградскую область, и 12 июля финишируют в областном центре.

“Кубок ВОКАР”, национальная ретро-гонка, г. Белгород-Днестровский, 19 июля

Эти соревнования представляют собой штурманское ралли на ретроавтомобилях не моложе 30 лет.

Старт будет дан в Одессе, далее маршрут пройдет через Каролино-Бугаз в Белгород-Днестровский, финиш намечен в крепости Аккерман. Поскольку в это же время в крепости запланированы фестиваль «Форпост“ и байк-слёт Forpost Moto Zlit, будет интересно не только фанатам ретроавтомобилей.



ХАРС, г. Харьков, сентябрь

К своему, полуюбилею, 5-й версии, Харьковский Ретро Слет подготовил сюрприз для участников и посетителей. Из весеннего слет трансформируется в осенний, а его ежегодный слоган пока хранится в тайне, как дорогой премьерный автомобиль под покрывалом на презентации.

Из неформальных разговоров «без галстуков» понятно, что ретротусовку ждет совершенно новый для Украины формат. Фестиваль янгтаймеров – автомобилей и людей эпохи 80-х. Куртки-”Аляски” и джинсы “Монтана”, приставки Sega и Dendy, чупа-чупс и спирт Royal, Кен и Барби, Modern Tolking и Boney-М, диско и New Retro Wave, Харлей и Черезет, Golf и De Lorean...

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OldCarLand, XI международный технический фестиваль г. Киев, 4 – 6 октября

Осенний OldCarLand обычно получается менее пафосным: коллекционеры уже похвалились своими новыми обретениями, реставраторы уже показали большинство своих новых работ, ретро-гонщики уже завоевали большинство кубков.

Поэтому зрители “Олдкарленда” в октябре получают атмосферу, более благоприятную для созерцания интересных образцов и спокойного времяпровождения в многочисленных кафе, разбросанных прямо между рядами уникальных ретромашин и самолетов.

«Золотая Подкова», туристический сбор, Львовская область, 27 – 29 сентября

Замечательный викэнд для тех, у кого есть ретроавтомобиль на ходу. Трехдневное путешествие по неповторимым ландшафтам Западной Украины за рулем олдтаймера и в компании единомышленников надолго запомнится каждому участнику.

Старинные замки, живописные села и харизматичные города, вечеринки на фоне горных пейзажей и награды за победу в квестах и ралли – каждый год организаторы находят своему детищу новую изюминку. Соревновательный элемент в формате туристического сбора минимальный, так что участники двигаются по маршруту, получая максимальное удовольствие от путешествия и общения с ретротехникой.

Рекомендация Авто24

В Календаре ретрособытия-2019 от FAU, помимо всеукраинских форумов, есть целый ряд локальных клубных мероприятий – пробегов, слетов, ретроралли. Как показывает опыт, под флагами местных клубов порой тоже проходят интересные встречи, тут иногда появляются интересные автомобили и организовываются полезные и увлекательные активности. Поэтому если вы большой почитатель ретро и окажетесь рядом, стоит посетить тот или иной региональный форум.

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