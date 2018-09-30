Настоящей изюминкой осенней выставки ретроавтомобилей OldCarLand в этом году стала экспозиция армейской техники середины прошлого столетия. Действующие «тридцатчетверки», плавающий танк, БТР и уникальные вездеходы собирают целые толпы зрителей.

В этот раз организаторы, в течение четырех лет проводившие свой фестиваль в столичном Музее авиации, выбрали новую локацию – Национальный комплекс «Экспоцентр Украины – ВДНХ». Более удобная с точки зрения логистики площадка уже третий день привлекает множество зрителей также и интересной подборкой экспонатов.



Собственно говоря, крупнейший технический фестиваль OldCarLand обновляет свои экспозиции каждый раз, но в нынешнем сентябре на взгляд экспертов Авто24 особо удалась подборка армейской техники. В ее формировании поучаствовали Министерство Обороны Украины и частные владельцы.

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Вниманию зрителей предлагаются сразу две легендарные «тридцатчетверки» - лучший танк Второй Мировой войны в модификации Т-34-75. Обе машины в рабочем состоянии, одну из них, прекрасно отреставрированную, механик-водитель периодически заводит, прогревая дизель, чем невероятно радует публику.

Могучий рев 12-цилиндрового дизеля В-2 заглушает и восторженный гомон зрителей, и ретромузыку, несущуюся из громкоговорителя агитационного спецавтомобиля на базе полноприводного ГАЗ-63.

Еще один интересный бронированный экспонат – отечественный плавающий танк ПТ-76, состоящий на вооружении полусотни стран мира. Уникальность этой боевой машины в том, что будучи полноценным танком с мощный вооружением и броней, она могла вплавь преодолевать водные преграды.



Также достойны внимания и другие редкие образцы техники, например, артиллерийский тягач АТ-Л – мощный и быстроходный траанспортер для буксирования артиллерийских систем, перевозки расчета и боеприпасов.

Легкий артиллерийский тягач АТ-Л (1947 – 1967 гг.) – настоящая находка для коллекционера

Уникальный для Украины (да и всего постсоветского простраанства) санитарный автомобиль Dodge WС54. Официально в рамках так называемого ленд-лиза подобная версия «Доджа три четверти» советским Союзом не закупалась, но есть предположение, что данный экземпляр мог остаться в Украине с сентября 1944 года.

Многоцелевой транспортер Dodge WC грузоподъесностью 750 кг (3/4 тонны) в санитарном (слева) и базовом исполнениях

Тогда на трех аэродромах под Полтавой базировалась эскадра американских истребителей и «Летающих крепостей» - тяжелых бомбардировщиков, в ходе челночных рейдов Великобритания – Полтавщина обрабатывающих стратегические объекты на территориии Германии. Американские авиаторы, прибыв на Полтавщину железной дорогой, пользовались в числе прочего и привезенными с собой автомобилями.

Фестиваль техники OldCarLand – 2018 закрывается на ВДНХ вечером в воскресенье 30 сентября.

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