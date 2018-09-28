Осіння виставка ретроавтомобілів OldCarLand стартувала в Києві. Цього разу сотні ексклюзивних автомобілів і тисячі глядачів чекають на території виставкового центру ВДНГ.

Власники авто- і мотораритетів, двічі в рік традиційно збираються на фестиваль техніки OldCarLand, за кілька років встигли звикнути до колишньої локації – Музею авіації. Однак цього разу організатори обрали нове місце – Національний комплекс “Експоцентр України – ВДНХ”.

Нова локація насправді не така вже й нова для автомобільного співтовариства – на початку 2000-х тут проводилися перші українські автомобільні виставки – міжнародних автосалонів SIA, неймовірно популярні і масові навіть за теперішніми мірками.

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У п'ятницю 28 вересня найбільший в Україні фестиваль техніки “OldCarLand-201-осінь” вже відкрив свої двері для власників унікального транспорту і для публіки. Експонати звозять до Києва з усієї країни, з приватних колекцій і відкритих музеїв, аж до танків Т-34 і артилерійських тягачів.

Захід триватиме 28 – 29 – 30 вересня, як завжди, організатори зібрали багато нових, раніше не представлених публіці автомобілів і мотоциклів. На момент написання матеріалу багато з найцікавіших експонатів вже заїхали на майданчики

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