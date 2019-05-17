Откуда берутся сияющие лаком и хромом ретроавтомобили, которые нам показывают в музеях и на исторических фестивалях? Увлеченные историей люди восстанавливают их из металлолома. Один такой экземпляр недавно попал в руки реставраторов из харьковского клуба «Самоходъ».

Культурное наследие Украины через несколько лет станет богаче: харьковский технический клуб “Самоходъ” взял в работу автомобиль BMW 340 выпуска 1950 г. Точнее, это не совсем автомобиль, а пока только проект, но проект, судя по полученному материалу и исходя из репутации мастерской, весьма перспективный.

Автомобиль BMW 1950 г.в., недавно обретенный харьковским клубом “Самоходъ”, не заводили около двадцати лет.

Как рассказывают “самоходовцы”, видавший виды автомобиль 1950 г.в. им передал земляк, некий харьковчанин, неравнодушный к истории техники. Автомобиль, который простоял в гараже около 20 лет, далеко не в идеальном стоянии, и не совсем комплектный, но тем не менее следует признать, что в таком возрасте все могло бы быть и хуже.

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Автомобилю потребуется замена или серьезная реставрация передних и задних крыльев, переборка агрегатов и полная перетяжка салона. Пожалуй, самые масштабные работы – это тотальная борьба с коррозией, в ходе которой нужно уничтожить даже самые микроскопические очаги ржавчины на родном металле.

Отсутствует оригинальная облицовка передка (мы видим на фото некий микс из радиаторной решетки BMW и ГАЗ-12 ЗИМ), фары, шины, колесные колпаки, руль и некоторые детали фурнитуры салона – и это только список наиболее важных, дефицитных компонентов.

Комплексная реставрация ретроавтомобилия такого рода даже у профессионалов займет несколько лет. Поиск запчастей ведется параллельно с работами.

Впрочем, этот автомобиль, выпускавшийся в 1949 – 1953 гг. в количестве 21 тыс. шт., по ряду причин в довольно заметном количестве поставлялся в СССР. Причем поставки эти были официальными, так что шансы раздобыть многие из нужных деталей “в оригинале” имеются.

История BMW 340

Модель BMW 340 – не самый типичный представитель баварской марки. Некоторые даже утверждают, что это не совсем BMW, тем более что с 1951 г. эта модель и в самом деле потеряла официальное право носить уважаемый бренд. Что за история такая?

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Завод компании BMW в Айзенахе Automobilwerk Eisenach был одним из первых предприятий Европы, где производили автомобили (1896 – 1991 гг.). С конца XIX столетия здесь делали автомобили марок Wartburg, затем Dixi, а с 1928 г. – BMW. Это был первый автомобильный завод марки BMW и крупнейший в структуре компании.



У модели BMW-340 (она же EMW-340) непростая история: она лишилась и своей Родины, и права носить свое имя.

Но после Второй мировой войны г. Айзенах оказался на территории Восточной Германии. Советские оккупационные власти сохранили производство в Айзенахе – кстати, в отличие от Мюнхена, где распоряжались американцы. Причем немецкие технологи и конструкторы наладили в Айзенахе производство нескольких довоенных моделей BMW: -321 (1945 – 1950 гг.), -326 (1945 – 1946 гг.), -327 (1952 – 1955 гг.). А затем была создана и собственная новая BMW-340 (1949 – 1953 гг.), с использованием конструкции модели -326 и довоенного концепта BMW-332.

В начале 1950-х было выпущено лишь 21 тыс. экземпляров модели BMW-340, и количество сохранившихся машин невелико.

Автомобиль получился вполне удачным, его использовали в госструктурах ГДР, поставляли в Союз и даже продавали на экспорт. Но вскоре мюнхенская штаб-квартира BMW предъявила Айзенаху иск по поводу неправомерного использования марки BMW (Bayerische Motoren Werke). Тяжба по поводу того, какая из BMW «более настоящая» – мюнхенская или айзенахская – продолжалась пару лет и окончилась победой Мюнхена. Но Айзенах уступил самую малость: в июле 1952 г. поменял одну букву в названии и один цвет в логотипе. Первая буква в аббревиатуре EMW означала Айзенахские (моторные заводы).

Логотип автомобилей, выпущенных на заводе BMW в Айзенахе после лета 1952 г. для рынка Еврпоы, отличался лишь цветом и первым словом аббревиатуры.

Автомобили с этим именем завод в Айзенахе производил недолго, перейдя в 1955 на марку Wartburg. А в 1991 году, после объединения двух Германий, старейший завод в Европе закрыли вовсе. Но память о нем хранят произведенные на нем автомобили – в том числе и экземпляр, за который на днях взялись реставраторы из Харькова.

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